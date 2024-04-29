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Четырем татарстанским артистам присвоено звание народных
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Народный артист РТ». Документ появился на официальном портале руководителя республики.
Отмечены три артиста-вокалиста:
— Ваес Байрамов — солист Казанской городской филармонии;
— Айгуль Бареева — солистка Театра песни Салавата;
— Равиль Галиев — солист Центра культуры «Кызыл тау».
Почетное звание им присвоено «за многолетнюю плодотворную творческую деятельность и большой вклад в развитие музыкального искусства».
Кроме того, за развитие театрального искусства награждена артистка Татарского государственного театра драмы и комедии им.Тинчурина Лилия Махмутова.
Напомним, что в конце марта народными артистами Татарстана стали актриса ТЮЗа Гузель Шакирзянова и домрист Госоркестра народных инструментов РТ Гузель Мухаметдинова.
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