Четырем татарстанским артистам присвоено звание народных

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Народный артист РТ». Документ появился на официальном портале руководителя республики.

Отмечены три артиста-вокалиста:

— Ваес Байрамов — солист Казанской городской филармонии;

— Айгуль Бареева — солистка Театра песни Салавата;

— Равиль Галиев — солист Центра культуры «Кызыл тау».

Почетное звание им присвоено «за многолетнюю плодотворную творческую деятельность и большой вклад в развитие музыкального искусства».

Кроме того, за развитие театрального искусства награждена артистка Татарского государственного театра драмы и комедии им.Тинчурина Лилия Махмутова.

Напомним, что в конце марта народными артистами Татарстана стали актриса ТЮЗа Гузель Шакирзянова и домрист Госоркестра народных инструментов РТ Гузель Мухаметдинова.