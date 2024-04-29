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Культура 29 апреля 2024 18:21

Четырем татарстанским артистам присвоено звание народных

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Народный артист РТ». Документ появился на официальном портале руководителя республики.

Отмечены три артиста-вокалиста:
Ваес Байрамов — солист Казанской городской филармонии;
Айгуль Бареева — солистка Театра песни Салавата;
Равиль Галиев — солист Центра культуры «Кызыл тау».

Почетное звание им присвоено «за многолетнюю плодотворную творческую деятельность и большой вклад в развитие музыкального искусства».

Кроме того, за развитие театрального искусства награждена артистка Татарского государственного театра драмы и комедии им.Тинчурина Лилия Махмутова.

Напомним, что в конце марта народными артистами Татарстана стали актриса ТЮЗа Гузель Шакирзянова и домрист Госоркестра народных инструментов РТ Гузель Мухаметдинова.

#почетное звание #Рустам Минниханов
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