Четыре журналиста ИА «Татар-информ» взяли главные призы первой премии Минкульта РТ

Журналисты информационного агентства «Татар-информ» стали победителями в четырех номинациях первой премии Министерства культуры Республики Татарстан, учрежденной ведомством в этом году.

Автор татарской редакции ИА «Татар-информ» Рузиля Мухаметова признана жюри победителем в номинации «Величайшее богатство народа — его язык». Также в этой номинации отмечена Гульназ Бадретдинова, журналист издания «Бизнес Online».

Лилия Шайхутдинова, журналист русской редакции ИА «Татар-информ», названа в числе двух победителей номинации «Дебют в культуре». Премию также получил Раиль Садрутдинов — сотрудник службы радиовещания ГТРК «Татарстан».

Фотограф Владимир Васильев признан лучшим в номинации «Культура в фокусе», вторым победителем стал Даниил Филатов, оператор выходящей на телеканале «ТНВ» программы «Новости Татарстана».

Обозреватель Оксана Романова победила в номинации «Интернет-культура». Второй победитель в этой номинации — Муршида Киямова, сотрудник редакции журнала «Идель».

В номинации «Преданный профессии» Министерство культуры Татарстана отметило журналиста «Вечерней Казани» Ольгу Юхновскую и культурного обозревателя телеканала «Эфир» Дмитрия Пивоварова. Поэт и историк журналистики Айрат Бик-Булатов отмечен как лучший культурный блогер.

Победители в номинациях, а также журналисты и блогеры, отмеченные специальными призами, получили дипломы и денежные призы. Церемония награждения завершила итоговую годовую пресс-конференцию министра культуры Татарстана Ирады Аюповой.