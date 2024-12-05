Дом №91 по улице Владимира Ленина в стиле модерн

Скриншот документации

Четыре здания Бугульмы включат в реестр объектов культурного наследия. Речь идет о жилом доме в стиле модерн, доме Елачича с флигелем, бывшей женской гимназии — татарской школе 2-й ступени и Казанско-Богородицкой церкви. Положительные результаты историко-культурных экспертиз опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Дом №91 по улице Владимира Ленина (фактический адрес — ул. Владимира Ленина, 35) выдержан в чистой стилистике модерна без каких-либо признаков эклектики. Это означает, что здание было построено не ранее 1900 года. Оформление уличного фасада, в центре которого выделен ризалит, «строится на ритме белокаменных лопаток и П-образных завершений окон на фоне краснокирпичной стены». Боковые и дворовый фасады практически не декорированы. В интерьерах сохранились отдельные подлинные детали.

Здание изначально строилось как жилое, но известно, до октября 1917 года в нем располагалось Бугульминское отделение Волжско-Камского банка. Архитектор и первоначальный владелец не установлены. С марта 1918-го до начала Великой Отечественной войны здесь последовательно размещались уездный, кантонный, районный исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских депутатов трудящихся. Сейчас объект использует Бугульминский медицинский колледж имени А. П. Вязьмина.

Дом Елачича с флигелем Скриншот документации

Дом Елачича расположен по адресу: ул. Герцена, 88. Он был построен во второй половине XIX века. В начале XX века владение, включавшее дом и торговую лавку, приобрел действительный статский советник Александр Елачич, чтобы разместить в нем отделение Русского Торгово-Промышленного банка, для чего здание перестроили. После революции владение конфисковали, а в 1936 году на его территории разместился Бугульминский краеведческий музей.

Дом первоначально был одноэтажным с подвалом. Главный фасад в три оконных приема богато декорирован: профилированные наличники с треугольными сандриками, фигурные филенки в простенках, рельефы с полубалясинами под окнами, профилированный карниз с фризом. Второй этаж был надстроен в 1969 году, в 2000-х появился одноэтажный переход, ведущий к соседнему зданию (ул. Герцена, 86).

Флигель же был возведен в 1870-х годах как торговая лавка купчихи второй гильдии Ф. И. Ключниковой. Здание имело симметричную композицию с ризалитом в центре, но при реконструкции под музей в середине XX века две существовавшие раньше двери оказались заложены, на их месте пробили окна. Окна украшены наличниками, на главном фасаде имеются лопатки и фигурный аттик.

«В целом здания имеют хорошую сохранность, на фасадах сохранились подлинные детали, выполненные из аутентичных материалов. В 2020-х гг. проведен ремонт фасадов», — констатируется в экспертизе.

Бывшая женская гимназия — татарская школа 2-й ступен Скриншот документации

Бугульминская восьмиклассная женская гимназия была открыта в августе 1903 года, а двухэтажное здание для нее построили в 1905–1909 годах. После Октябрьской революции в здании заработали татаро-башкирские курсы, а впоследствии открылась школа второй ступени, готовившая учителей для деревень Бугульминского уезда с татарским и башкирским населением. Руководил школой Габдрахман Сагди, среди преподавателей были выдающие представители татарской науки и культуры: историк Хади Атласи, братья Туйкины — Кабир, писатель и педагог, и Фазыл, поэт, прозаик, фольклорист, исследователь. Атласи и братья Туйкины были расстреляны в 1938 году в ходе сталинского «Большого террора». С 1921 по 1926 год в школе учился Николай Барышев — будущий герой Крымского подполья Великой Отечественной войны.

С 1941 по 1945 год в здании школы размещалось отделение эвакогоспиталя № 2784. С 1949 по 1956 год тут работал Бугульминский учительский институт. Потом здание отдали школе слабослышащих детей. На момент проведения экспертизы в бывшей гимназии размещался детский эколого-биологический центр, но из-за аварийного состояния перекрытий второго этажа занятия там не велись, и учреждение собиралось переезжать.

Здание бывшей женской гимназии — татарской школы 2-й ступени расположено по адресу: ул. Гоголя, 17. Оно двухэтажное, кирпичное, прямоугольное в плане здание, на уличном и дворовом фасадах — по два ризалита, на боковых — по одному. Основной вход размещен по оси главного фасада и акцентирован крыльцом с двумя мощными колоннами. Осевое построение главного фасада подчеркнуто тремя огромными арочными окнами в простенке между ризалитами и высоким трехчастным аттиком. В большинстве помещений сохранились исторические потолки. В 1973 году к зданию с севера со стороны двора был пристроен спортзал.

Казанско-Богородицкая церковь Скриншот документации

Казанско-Богородицкая церковь находится по адресу: ул. Набережная, 14. Первый храм во имя иконы Казанской Божией Матери был построен в Бугульме в 1783 году на личные сбережения майора царской армии в отставке И. И. Галаутова. Выдержанный в стиле барокко, он находился на нынешней центральной площади города, на перекрестке улиц Ленина и Джалиля. В 1927 году большевистские власти закрыли церковь и разобрали ее на кирпичи, построив из них общественную баню. В 1934 году был разрушен и другой собор — Никольский.

Православная община в Бугульме вновь была зарегистрирована в 1980 году, В честь тысячелетия крещения Руси в городе началось строительство нового собора Казанской иконы Божией Матери. Храм построили в 1988–1993 годах. С запада в композицию встроена четырехъярусная колокольня с маленькой главкой. Основной объем здания увенчивает большой купол на барабане, декорированном арочными окошками. В восточный фасад врезана полукруглая апсида под высокой конхой, вписанной в глухой фронтон церкви. Войти на территорию церкви можно через арочные ворота, слева от которых расположен одноэтажный дом священника.

Еще одни объект в Бугульме, здание школы конца XIX — начала XX веков (ул. Владимира Ленина, 8), не включено в реестр объектов культурного наследия, так как на его месте в 2000-х годах был построен многоквартирный жилой дом. Уличный фасад утраченного здания имел пять оконных проемов в широких арочных наличниках. Под окнами находились парные квадратные кессоны.