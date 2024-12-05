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Четыре здания Бугульмы включат в реестр объектов культурного наследия
Четыре здания Бугульмы включат в реестр объектов культурного наследия. Речь идет о жилом доме в стиле модерн, доме Елачича с флигелем, бывшей женской гимназии — татарской школе 2-й ступени и Казанско-Богородицкой церкви. Положительные результаты историко-культурных экспертиз опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Дом №91 по улице Владимира Ленина (фактический адрес — ул. Владимира Ленина, 35) выдержан в чистой стилистике модерна без каких-либо признаков эклектики. Это означает, что здание было построено не ранее 1900 года. Оформление уличного фасада, в центре которого выделен ризалит, «строится на ритме белокаменных лопаток и П-образных завершений окон на фоне краснокирпичной стены». Боковые и дворовый фасады практически не декорированы. В интерьерах сохранились отдельные подлинные детали.
Здание изначально строилось как жилое, но известно, до октября 1917 года в нем располагалось Бугульминское отделение Волжско-Камского банка. Архитектор и первоначальный владелец не установлены. С марта 1918-го до начала Великой Отечественной войны здесь последовательно размещались уездный, кантонный, районный исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских депутатов трудящихся. Сейчас объект использует Бугульминский медицинский колледж имени А. П. Вязьмина.
Дом Елачича расположен по адресу: ул. Герцена, 88. Он был построен во второй половине XIX века. В начале XX века владение, включавшее дом и торговую лавку, приобрел действительный статский советник Александр Елачич, чтобы разместить в нем отделение Русского Торгово-Промышленного банка, для чего здание перестроили. После революции владение конфисковали, а в 1936 году на его территории разместился Бугульминский краеведческий музей.
Дом первоначально был одноэтажным с подвалом. Главный фасад в три оконных приема богато декорирован: профилированные наличники с треугольными сандриками, фигурные филенки в простенках, рельефы с полубалясинами под окнами, профилированный карниз с фризом. Второй этаж был надстроен в 1969 году, в 2000-х появился одноэтажный переход, ведущий к соседнему зданию (ул. Герцена, 86).
Флигель же был возведен в 1870-х годах как торговая лавка купчихи второй гильдии Ф. И. Ключниковой. Здание имело симметричную композицию с ризалитом в центре, но при реконструкции под музей в середине XX века две существовавшие раньше двери оказались заложены, на их месте пробили окна. Окна украшены наличниками, на главном фасаде имеются лопатки и фигурный аттик.
«В целом здания имеют хорошую сохранность, на фасадах сохранились подлинные детали, выполненные из аутентичных материалов. В 2020-х гг. проведен ремонт фасадов», — констатируется в экспертизе.
Бугульминская восьмиклассная женская гимназия была открыта в августе 1903 года, а двухэтажное здание для нее построили в 1905–1909 годах. После Октябрьской революции в здании заработали татаро-башкирские курсы, а впоследствии открылась школа второй ступени, готовившая учителей для деревень Бугульминского уезда с татарским и башкирским населением. Руководил школой Габдрахман Сагди, среди преподавателей были выдающие представители татарской науки и культуры: историк Хади Атласи, братья Туйкины — Кабир, писатель и педагог, и Фазыл, поэт, прозаик, фольклорист, исследователь. Атласи и братья Туйкины были расстреляны в 1938 году в ходе сталинского «Большого террора». С 1921 по 1926 год в школе учился Николай Барышев — будущий герой Крымского подполья Великой Отечественной войны.
С 1941 по 1945 год в здании школы размещалось отделение эвакогоспиталя № 2784. С 1949 по 1956 год тут работал Бугульминский учительский институт. Потом здание отдали школе слабослышащих детей. На момент проведения экспертизы в бывшей гимназии размещался детский эколого-биологический центр, но из-за аварийного состояния перекрытий второго этажа занятия там не велись, и учреждение собиралось переезжать.
Здание бывшей женской гимназии — татарской школы 2-й ступени расположено по адресу: ул. Гоголя, 17. Оно двухэтажное, кирпичное, прямоугольное в плане здание, на уличном и дворовом фасадах — по два ризалита, на боковых — по одному. Основной вход размещен по оси главного фасада и акцентирован крыльцом с двумя мощными колоннами. Осевое построение главного фасада подчеркнуто тремя огромными арочными окнами в простенке между ризалитами и высоким трехчастным аттиком. В большинстве помещений сохранились исторические потолки. В 1973 году к зданию с севера со стороны двора был пристроен спортзал.
Казанско-Богородицкая церковь находится по адресу: ул. Набережная, 14. Первый храм во имя иконы Казанской Божией Матери был построен в Бугульме в 1783 году на личные сбережения майора царской армии в отставке И. И. Галаутова. Выдержанный в стиле барокко, он находился на нынешней центральной площади города, на перекрестке улиц Ленина и Джалиля. В 1927 году большевистские власти закрыли церковь и разобрали ее на кирпичи, построив из них общественную баню. В 1934 году был разрушен и другой собор — Никольский.
Православная община в Бугульме вновь была зарегистрирована в 1980 году, В честь тысячелетия крещения Руси в городе началось строительство нового собора Казанской иконы Божией Матери. Храм построили в 1988–1993 годах. С запада в композицию встроена четырехъярусная колокольня с маленькой главкой. Основной объем здания увенчивает большой купол на барабане, декорированном арочными окошками. В восточный фасад врезана полукруглая апсида под высокой конхой, вписанной в глухой фронтон церкви. Войти на территорию церкви можно через арочные ворота, слева от которых расположен одноэтажный дом священника.
Еще одни объект в Бугульме, здание школы конца XIX — начала XX веков (ул. Владимира Ленина, 8), не включено в реестр объектов культурного наследия, так как на его месте в 2000-х годах был построен многоквартирный жилой дом. Уличный фасад утраченного здания имел пять оконных проемов в широких арочных наличниках. Под окнами находились парные квадратные кессоны.
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