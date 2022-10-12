Четыре вуза Татарстана вошли в рейтинг лучших университетов мира

В глобальный рейтинг университетов World University Rankings 2023 вошли четыре татарстанских вуза: Казанский федеральный университет, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и Казанский медицинский университет. Список подготовлен международным рейтинговым агентством Times Higher Education.

В общем рейтинге КФУ занял 801–1000-е место, а остальные три учебных заведения — 1201–1500-е места. Казанский медуниверситет при этом оказался на 2-3-м месте среди российских медицинских вузов.

Всего в рейтинг включены 1799 университетов из 104 стран мира, в том числе 76 российских вузов.