Четыре вуза из Татарстана выиграли 21,5 млн рублей на реализацию своих проектов

Четыре татарстанских вуза выиграли 21,5 млн рублей на реализацию восьми проектов. Результаты Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций провела Росмолодежь, сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

«Молодежь Татарстана всегда активно участвует в грантовых конкурсах. Спасибо Федеральному агентству по делам молодежи за то, что есть отдельное направление и для учебных заведений. Благодаря такой поддержке в учебных заведениях создаются еще больше возможностей для самореализации нашей молодежи», — заявил глава татарстанского молодежного ведомства Ринат Садыков.

Грант в размере 5,6 млн рублей получил Казанский национальный исследовательский технологический университет. На эти средства будет реализован проект российско-китайской нефтегазовой школы молодых кадров «Приближение». 2,9 млн рублей выиграл Казанский государственный аграрный университет на проект «Всероссийский научно-технологический форум „Робосело“». Основной целью мероприятия станет развитие навыков для применения современных устройств в АПК.

На грант в размере 1,7 млн рублей Казанский федеральный университет реализует проект окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер ПФО — 2024». Участие в нем, как ожидается, примут 120 молодых людей, которые являются лидерами профсоюзного движения ПФО.

Четвертым победителем из Татарстана стал Казанский государственный энергетический университет. Более 1,1 млн рублей будут направлены на проведение Республиканского семейного интеллектуального фестиваля «Энергия семьи».

Напомним, грантовый конкурс молодёжных инициатив Росмолодежи является частью платформы «Россия — страна возможностей».

По результатам 2023 года Татарстан вошел в пятерку регионов по количеству привлеченных средств в рамках конкурсов «Росмолодежь. Гранты». Как сообщал «Татар-информ», в прошлом году татарстанские вузы — участники конкурса выиграли на реализацию своих проектов свыше 37 млн рублей.

Создание возможностей для самореализации молодежи соответствует целям национального проекта «Образование». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.