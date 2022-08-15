Четыре волейболиста казанского «Зенита» вызваны в расположение сборной России

Новый главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский назвал список игроков, вызываемых на сбор в подмосковном Новогорске, который состоится в период с 24 августа по 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола России.

Так, в итоговый список из 25 игроков попали четыре волейболиста казанского «Зенита»: диагональный Максим Михайлов, блокирующий Артем Вольвич, доигровщик Дмитрий Волков и 20-летний либеро Илья Федоров.

«Считаю, что предстоящий сбор очень важен для команды. Мы начинаем серьезную работу с прицелом на Олимпиаду-2024 в Париже. Лучшие спортсмены страны должны собираться вместе, тренироваться, сплачиваться. Это мотивирует на достижения. Тем более что впереди у нас запланирован ряд товарищеских игр с командами из дружественных России государств. Кто соперники – ВФВ озвучит в ближайшее время, по итогам ответов на приглашения. Игры, или турниры, запланированы на период уже после окончания чемпионата мира 2022, в преддверии начала национальных чемпионатов», – подчеркнул наставник сборной Брянский.

Стоит отметить, что с большой долей вероятности во временной отрезок между 24 августа и 21 сентября может быть включено выступление национальной команды России в международных турнирах или в отдельных сериях товарищеских встреч на международном уровне.