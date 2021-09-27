Четыре университета Татарстана получат 100 млн рублей по программе «Приоритет 2030»

Четыре университета Татарстана получат государственную поддержку в 100 млн рублей по программе «Приоритет 2030». В программу вошли вузы из всех федеральных округов, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

«Комиссия Министерства науки и высшего образования РФ отобрала в программу “Приоритет 2030” 106 университетов из 49 городов России. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 млн рублей», – отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что более 60% вузов, вошедших в программу, – региональные. Только 28 университетов находятся в Москве и 11 – в Санкт-Петербурге. От Татарстана в программу вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный энергетический университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ.

Общее количество стратегических проектов всех участников программы составило 409, из них более половины направлены на цифровую трансформацию, мониторинг и контроль эмиссии парниковых газов.

Вузам – участникам программы «Приоритет 2030» необходимо будет нарабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, а также работать над повышением привлекательности жизни и работы в регионах, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых.