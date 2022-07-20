Четыре уголовных дела об организации преступного сообщества заведены с начала года в РТ

С начала года в Татарстане возбуждено 4 уголовных дела по 7 преступлениям, квалифицированным по статье «Организация преступного сообщества». Об этом на расширенном заседании коллегии МВД по РТ сообщил министр внутренних дел Татарстана генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.

Одно из самых громких и резонансных дел было возбуждено в середине июня в отношении организаторов и активных участников ОПС «FINIKO». Напомним, что с 2018 по 2022 год злоумышленники, под предлогом инвестирования денег клиентов и в дальнейшем получения существенных процентов незаконно завладели свыше 1 млрд рублей. На сегодняшний день известно о 10 тысячах потерпевших.

«Всего за 6 месяцев 2022 года к уголовной ответственности привлечено 363 члена организованных преступных формирований, а также 96 лиц, совершивших преступления в составе организованных групп», – уточнил Хохорин.

