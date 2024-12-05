Четыре участницы из Татарстана одержали победу на конкурсе «Краса ЖКХ»

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Четыре представительницы Татарстана оказались в числе победителей первого Всероссийского конкурса «Краса ЖКХ». Для участия в мероприятии было подано 370 заявок из 22 регионов, рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Конкурс проводился с 18 сентября по 18 ноября в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Его цель — популяризация профессий в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и демонстрация масштаба женского профессионального участия в ней.

Церемония награждения состоялась в Центральном исполнительном комитете «Единой России». Среди конкурсанток, признанных лучшими, оказались специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ Зеленодольска Светлана Богатырева, руководитель лаборатории химического анализа воды в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Зеленодольска Юлия Буланова, техник-лаборант по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Зеленодольска Светлана Николаева и руководитель структурного подразделения по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия водоснабжения Иннополиса Линиза Сибиева.

Врио секретаря генерального совета «Единой россии» Владимир Якушев подчеркнул значимость вопросов ЖКХ и тех специалистов, от которых зависит их решение.

«Многие думают, что в отрасли работают в основном мужчины. Но мой опыт работы во главе министерства показал, что это далеко не так. Более того, в жилищно-коммунальном комплексе женщины трудятся на всех производственных уровнях: от рядового специалиста до руководителя управляющей компании», — заявил он.

Он напомнил, что конкурс «Краса ЖКХ» вырос из регионального проекта. «Такие конкурсы важны, чтобы показать, что любое производство — это прежде всего люди. Люди красивые и талантливые, как участницы конкурса», — добавил Якушев.

На необходимость популяризации профессий в сфере ЖКХ обратила внимание заместитель секретаря генсовета «Единой России, сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова.

«Для людей она самая чувствительная, поэтому так важно здесь работать с душой, наводить порядок, создавать уют и красоту», — выразила она благодарность участницам за работу и вручила им награды.

Координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы Александр Козлов обратил внимание на символичное число участников. Так, в этом году отрасль ЖКХ России отмечает свое 375-летие, а заявок для участия в конкурсе было принято 370. Кроме того, участниц награждают в Год семьи, «а женщина в семье всегда играет особую роль. Её труд — основа благополучия. В нашей отрасли также».

Инициатор конкурса, координатор «Школы грамотного потребителя» в Московской области Наталья Абросимова сообщила, что участие в конкурсе приняли представительницы 12 областей, пяти республик и двух автономных округов. Конкурс необходим для того, чтобы показать непростую работу профессионалов. Поэтому он обязательно будет продолжен и в будущем.

«Уверена, он поможет пополнить отрасль новыми кадрами, в которых мы нуждаемся. И принесет пользу в реализацию национальных проектов по созданию качественной городской среды, инфраструктуры для жизни», — отметила Абросимова.

По словам члена регионального политсовета «Единой России», председателя общественного совета партпроекта «Школа грамотного потребителя» в РТ, председателя Региональной общественной организации РТ «Защита прав потребителей» Юлии Нигматуллиной, в Татарстане актив партии вопросы ЖКХ держит на особом контроле. Организуются тематические приемы, на которых жители могут задать специалистам интересующие вопросы, встречи с жильцами многоквартирных домов, обходы наиболее проблемных объектов.

«Конечно же, кадры решают все. А тем более в такой чувствительной для населения отрасли, как ЖКХ, очень важны ответственные, сопереживающие, грамотные профессионалы. Очень принято, что от республики в конкурсе „Краса ЖКХ“ победили сразу четыре представительницы прекрасной половины человечества. Думаю, именно от работы успешных сотрудников и зависит развитие отрасли», — заключила председатель общественного совета партпроекта «Школа грамотного потребителя» в РТ.

Напомним, первый Всероссийский конкурс «Краса ЖКХ» организован партпроектом «Школа грамотного потребителя» при поддержке Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.