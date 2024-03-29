Четыре театра Татарстана принимают участие в премии и фестивале «Золотая маска» 2025 года

Экспертный совет ХХХ Фестиваля «Золотая маска» прибыл в Татарстан, чтобы просмотреть четыре спектакля ведущих театров республики, принимающих участие в Российской Национальной театральной премии и фестивале «Золотая маска» 2025 года. Об этом сообщают организаторы.

В конкурсе принимают участие четыре постановки: «Муть. Мухаджиры» (Татарский Государственный академический театр им. Г. Камала), «Приключения Рустема» (Казанский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева), «Авиатор» (театр кукол «Экият») и «Дервиш» (Буинский государственный драматический театр).

«Я всегда хотела приехать в Татарстан. Выходцы отсюда очень интересно себя проявляют в Москве. Я очень рада тому, что оказалась здесь», — сказала театральный критик и журналист Марина Райкина.

С этого года введены некоторые нововведения: раньше участники фестиваля привозили постановки в Москву, сейчас эксперты будут ездить по регионам; экспертный совет раньше собирался из критиков, но в этот раз в жюри входят и те, кто «делает театр»: режиссеры, актеры, художники по свету.

«В России понятие „театр“ всегда больше, чем театр. И я надеюсь, что новая жизнь „Золотой маски“ будет учитывать все факторы, все проявления театра. Самое главное — фактор времени» — отметила Райкина.

Прием заявок продлится до 31 июля. К участию рассматриваются работы, представленные публично с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024. Будут определены номинанты Премии в шести основных конкурсах: спектакли драматического театра, спектакли театров оперы, спектакли оперетты/мюзикла, спектакли балета, спектакли театров кукол и «Эксперимент». Осенью будет сформирован список номинантов и лонг-лист премии, в которые войдут наиболее заметные спектакли конкурса.