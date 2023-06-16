Четыре татарстанских фильма вошли в шорт-лист кинопремии «Золотая тарелка»

Четыре татарстанских фильма вошли в шорт-лист кинопремии III Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»).

За победу в различных номинациях поборются такие ленты:

— «Между семью островами» Алмаза Нугралиева — «Лучший документальный полнометражный фильм на национальном языке», «Дебют»;

— «Пувырга» Владислава Петрова — «Лучший игровой фильм на национальном языке», «Дебют», «Кадры за кадром», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа»;

— «Сосновый ключ» Булата Минкина — «Лучший короткометражный фильм на национальном языке».

Кроме того, в номинации «Лучшая мужская роль» представлен фильм «Бойцовская рыбка из села Речное», режиссером которого выступил уроженец Алексеевского района Сергей Батаев. Съемки, напомним, велись на родине кинопродюсера. За победу в номинации поборется актер Сергей Горобченко, исполнивший в фильме главную роль.

Церемония награждения лауреатов экспертного и зрительского этапов голосования состоится 29 июля в Казани. Площадкой проведения станет технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк им. Башира Рамеева».

Общий призовой фонд экспертного и зрительского туров кинопремии составит более 2 млн рублей.