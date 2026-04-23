Четыре татарстанца вошли в рейтинг Forbes «155 миллиардеров России»

В рейтинг Forbes «155 миллиардеров России» вошли четыре татарстанца. С рейтингом можно ознакомиться на сайте.

Генеральный директор компании «Татавтодор» Айрат Шаймиев занял 74 место, заместитель председателя правления АО «ТАИФ» Рустем Сультеев – 81. Генеральному директору компании «НИРА-экспорт» Радику Шаймиеву досталось 84 место в рейтинге, а 85 место занял член совета директоров «Сибура» Альберт Шигабутдинов.

Лидером рейтинга российских миллиардеров стал председатель совета директоров и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 37 млрд долларов, и он значительно опережает остальных участников списка.

Второе место занял глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин с капиталом в 29,7 млрд долларов. Третью строчку занял основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов – его состояние достигло 29,5 млрд долларов.

Общее состояние российских миллиардеров, по данным Forbes, выросло до рекордных 696,5 млрд долларов.