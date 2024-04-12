Четыре татарина из «Звездного отряда» и один физик-ядерщик

Наиль Сатаров (справа) Фото: оввакул.рф

Одна оплошность и конец надеждам

Говоря об освоении космоса, обычно вспоминают имена Юрия Гагарина, Алексей Леонова или американского астронавта Нила Армстронга. Однако первопроходцев в космосе было немало, и имена многих из них сегодня, к сожалению, почти забыты. Что уж говорить о тех, кто приблизился к космосу, но так и не оказался в числе первых исследователей бесконечной звездной дали?

Один из таких безымянных героев - татарин Наиль Сатаров, родившийся в 1941 году в деревне Кабаково Кармаскалинского района Башкирской АССР. В этой же деревне в 1960 году он окончил школу, после чего работал слесарем в совхозе. Затем, как большинство советских парней, был призван в армию, где и заразился любовью к небу. Прошел обучение на летчика и с 1965 года служил инструктором-летчиком 814 учебного авиаполка Оренбургского высшего военного авиационного училища летчиков.

После получения значительного летного опыта Сатаров стал летчиком-испытателем на различных авиационных базах СССР. В 1978 году он был замечен комиссией по отбору претендентов в космический отряд. В том же году начал проходить специальные испытания и космическую медицинскую комиссию, которая дала положительное заключение. До космоса было рукой подать, но случай положил конец всем мечтам. В 1980 году Наиль Сатаров был отстранен от испытательной работы из-за нарушения инструкции пилотирования самолета ТУ-154 – пилот совершил опасный маневр «бочка». Помимо отстранения от подготовки в космический отряд он был понижен в должности.

Урал Султанов Фото: veteranrb.ru

Герои из Башкирии

Из Башкирской АССР происходит еще один выдающийся покоритель неба – Урал Султанов. Родился он в 1948 году в деревне Никифарово Альшеевского района. О его ранних годах почти не сохранилось почти никакой информации, однако известно, что в школу он ходил в пригороде Уфы. После чего перебрался в Казань, где в 1967-м окончил Казанское суворовское училище. «Прекрасное училище, прекрасные годы, великолепные преподаватели и офицеры. Регулярно приезжаю в Казань, чтобы навестить своих однокашников. Знания давали очень основательные. Особенно хорошо у нас преподавали иностранные языки. И я благодарен училищу, что французский язык помню до сих пор», – вспоминает Султанов.

Видимо, всеобщее уважение к военным произвело на молодого Урала впечатление, и после Казани он отправился в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1971 году. После этого служил летчиком-инструктором, натаскивая молодых авиаторов, но вскоре ушел в военную промышленность. На счету Султанова испытания двигателей самолетов МиГ-21 и Миг-23, лазерной системы фотографирования завихрений воздуха на самолете Су-9.

Тогда же он попал в программу набора претендентов в космический отряд. Пройдя соответствующие комиссии и тесты, в начале 1980-х Урал Назибович был допущен к эксперименту «Иммерсия», исследовавшему воздействие невесомости на технические устройства. Зарекомендовав себя как хороший специалист, в 1982 году он был отобран для прохождения более углубленной космической медицинской комиссии. Султанову удалось пройти медицинский отбор и получить квалификацию «космонавт-испытатель», но полететь в космос так и не довелось. Он принимал участие в подготовке отечественных и зарубежных космонавтов, а также в полете на Миг-25, сопровождавшем корабль «Буран» при посадке.

Марс Рафиков и Юрий Гагарин Фото: kosmo-museum.ru

Сорвавшийся полет из-за дел семейных

Среди татарских первопроходцев космоса мог оказаться и Марс Рафиков. Родился он в 1933 году в Киргизской АССР в татарской семье. В те далекие времена многие юноши мечтали стать военными, а в особенности летчиками. Вот и Марс пошел по этой стезе и в 1951 году поступил в Ленинабадскую (ныне г. Худжанд, Таджикистан) спецшколу ВВС. После ее успешного окончания в 1954 году молодого летчика помотало по Союзу. Он был замечен руководством и в 1960 году Рафикова пригласили в космический отряд. Успешно пройдя все испытания и медицинскую комиссию, он был прикомандирован к космическому полету на корабле «Восток».

До полета было рукой подать, но в 1962 году приказом главкома ВВС №80 Марс Закирович был отчислен из отряда космонавтов за самовольную отлучку из части. Всего лишь один дисциплинарный проступок перечеркнул весь долгий путь к звездам. Что же толкнуло потенциального космонавта на столь необдуманный шаг? Возможно, дела семейные. В его переписке с Юрием Гагариным как раз и вскрываются возможные причины такого поступка. «Здравствуй, Марс! Чувствуется, что тебя очень волнует вопрос возвращения, – писал ему космонавт №1 в письме от 28 ноября 1962 года. – Я помню, что сказал Каманин от имени Главкома. Но ведь сейчас прошло мало времени, а срок был дан два года. И пока вопрос об этом перед нами ставить рано. В этом направлении, конечно все будет зависеть от тебя. Потому что дела и характеристики будут затребованы оттуда. А как у тебя дела с Людой? Ведь этот вопрос нужно решить окончательно до возвращения».



Несмотря на неудачу, Марс Закирович не отчаялся и продолжил службу в ВВС СССР. В авиации он достиг значительных успехов и за отличную службу получил в 1973 году квалификацию «Военный летчик 1-го класса». Однако продолжить карьеру в авиации не смог по состоянию здоровья. В 1978 году Рафиков был переведен на штабную должность. В 1980-х участвовал в боевых действиях в Афганистане в роли авианаводчика. После развала СССР уволился из вооруженных сил и работал старшим инспектором по воинскому учету в Алма-Ате.

Марс Фаткуллин Фото предоставлено Ладой Колосовой (Фаткуллиной)

Кто еще пытался?

Татары пытались попасть в космос и в США. Из заокеанских энтузиастов выделяется инженер-ядерщик из Виргинии Саит Салахов. В Новом свете представитель татарского народа оказался, по всей видимости, после Гражданской войны. Этот факт подтверждается тем, что его мать Фаиза-апа родилась в 1912 году в деревне Татарское Тенишево (ныне Атюревский район Мордовии).



Салахов стал кандидатом в астронавты в середине 1960-х, но, несмотря на прохождение медицинской комиссии и всех отборочных испытаний, получил отказ. Как признался позднее астронавт Дональд Слейтон, на решение Белого дома повлияла ксенфобия по отношению к мусульманам.

Похожая судьба была и у Марса Фаткуллина. Родился он в 1939 году в селе Старое Шаймурзино Дрожжановского района Татарской АССР. После окончания школы Марс решил стать военным и подал документы в Казанское танковое училище, но не прошел военную комиссию из-за высокого роста.



Не теряя времени, он поступил на физико-математический факультет Казанского государственного университета, который окончил в 1961 году. После этого Марс Нургалиевич работал в науке, но его судьба круто меняется, когда Академия наук СССР объявляет первый набор космонавтов-ученых. Марс Фаткуллин проходит главную медицинскую комиссию и становится кандидатом в группу космонавтов. Однако космос он так и не увидел из-за перевода в резерв после многочисленных спецтренировок и обследований. Не видя перспектив, в 1970 году Марс Нургалиевич покинул группу-космонавтов ученых по собственному желанию. На гражданской службе он продолжил заниматься наукой сначала в Казани, а затем в Москве.

Подготовил Владислав Безменов