«Четыре татарина»: что нужно Казани для собственного юмористического шоу

Фото: пресс-служба шоу «Четыре татарина»

В этом году исполняется 10 лет со дня премьеры шоу «Четыре татарина» в Казани. Заявка на собственное юмористическое шоу по примеру знаменитых «Уральских пельменей» была яркой. Сборная команда из разных городов России сделала четыре полноценных сезона, которые собрали полные залы и были показаны в телеэфире, а затем встали на паузу. Так или иначе, старый добрый бренд Татарстана не оставляет попыток вернуться на большую сцену.

В 2016 году в информационную повестку неожиданно вернулось название «Четыре татарина». Легендарная команда, которая дошла до финала КВН, дважды завоевала «Золотого КиВиНа», выпустила из своих рядов множество актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов федерального уровня, дала имя новому юмористическому шоу. Идея принадлежала президенту клуба веселых и находчивых Татарстана, одному из создателей команды КВН «Четыре татарина» Андрею Кондратьеву.

В Казани прошла череда кастингов, по итогам которых жюри определило программу первого шоу. Его сценарий был написал по примеру невероятно популярных и любимых телезрителями «Уральских пельменей», и в постановочную группу тоже пригласили людей, имеющих к ним отношение: режиссера Леонида Коновалова, технического директора и продюсера Владимира Пищаева, на сцену в одном из сезонов вышла звезда шоу Юлия Михалкова.

Фото: пресс-служба шоу «Четыре татарина»

На крепкой закваске КВН актеры шутили про то, что всем близко и хорошо знакомо: отношения со свекровью, гаишники, воспитание детей, чиновники, прошлись по историческим фактам и легендам. И, конечно, все шоу так или иначе подчеркивало национальную самобытность: были номера и про межнациональные браки, и татарскую эстраду, и неожиданные версии хорошо известных всем сказок.

«Это шоу действительно выделялась среди остальных своей самобытностью, оно было конкретно про Татарстан, про людей, которые здесь живут, про те проблемы, которые их беспокоят. Жизнь ведь в разных регионах отличается. Да, такие шоу есть на нескольких телеканалах, и они известны в России. Но очень здорово, когда у нас, у татарстанцев, есть свое шоу, которое подчеркивает именно наш характер, наше отношение к вещам, подчеркивает наш юмор. Все-таки я убежден, что татарстанский юмор чуть-чуть другой. Он ближе не к Москве, а к Азии – казахстанскому, киргизскому. И он мне очень нравится, я всегда топлю за этот юмор», – говорит звезда шоу «Четыре татарина» Сирень Байрамов.

«Это был классный проект, который собрал сильнейшую на тот момент творческую и техническую команды – лучших из лучших. И когда мы выходили на сцену, номера – а мы их очень долго писали, очень долго готовили, тщательно подбирали каждую шутку – народ принимал с восторгом. Люди узнавали себя. Мы не стеснялись шутить над чиновниками, не стеснялись подчеркивать национальную идентичность. Появились любимые герои. Мне очень нравился, например, номер про первого татарского шансонье, который пел известные песни этого жанра, выдавая их за свои. Моей жене больше нравилась история свекрови, которая очень не хотела принимать в татарскую семью русскую невестку. Ну, еще номер про камазовских водителей нравился нам всем – мы прямо сами были в восторге от этих парней», – рассказывает Сирень.

На сцене работали звезды из всех составов легендарных «Четырех татар» и молодая поросль КВН. Отдельное место занимали музыкальные группы – как неотъемлемая часть происходящего на сцене. Постоянным резидентом шоу стал ВИА «Волга-Волга» – такое же достояние республики, как и «Четыре татарина». Худрук и солист группы Антон Салакаев стал музыкальным продюсером шоу.

«Любой зарекомендовавший себя в шоу-бизнесе бренд часто преобразовывается в новые проекты. «Четыре татарина», которые возрождались на сцене в разных форматах, сделали заявку на что-то народное, близкое каждой семье, на телевизионное шоу для людей, которые любят проводить время вместе у телевизора. Многие ТВ-шоу, к слову, до сих пор бьют по просмотрам интернет. Когда к проекту подключилась команда авторов, сценаристов, актеров, музыкальных редакторов, стало понятно, что к этому есть интерес не только у людей у экранов телевизора, но и у творческой молодежи, интеллигенции, причем не обязательно в сфере КВН и стендапа. И все сложилось», – считает он.

Вместе с «Волгой-Волгой» на сцене работали начинающие группы, отобранные в результате музыкального кастинга.

«Лично мне было очень интересно работать на этом проекте. Не только потому, что на съемки шоу была приглашена группа «Волга-Волга». В момент подготовки шоу мы проводили кастинги, подбирали исполнителей, было подано много заявок – для меня подготовка к шоу была неким фестивалем, была возможность поработать музыкальным редактором. «Волга-Волга» же находилась на сцене в течение всего шоу. Мы готовили специальные музыкальные, живые отбивки, которые звучали в контексте происходящего на сцене. Сейчас это уже не новая история – много телевизионных проектов работает в таком формате. Но тогда для нас это было интересно и ново. Шоу «Четыре татарина» было отснято и выпущено в эфир на республиканских телеканалах и получило хорошие отзывы. Но после четырех сезонов встало на творческую паузу», – поделился Антон.

Фото: пресс-служба шоу «Четыре татарина»

Новый амбициозный проект практически той же самой команды – фестиваль юмора, который должен пройти в Казани в 2027 году. По задумке организаторов, он объединит музыку, КВН, скетч-шоу, карикатуру, кино, рекламу, СТЭМ – программа начинает наполняться реальными предложениями. Легендарный редактор КВН, телеведущий Михаил Марфин войдет в состав жюри будущего фестиваля.

«Оба проекта – и шоу «Четыре татарина», и фестиваль юмора, естественно, были придуманы на голом месте. Было самое рейтинговое, самое удачное скетч-шоу на российском ТВ – «Уральские пельмени», которым оно и продолжает оставаться. В Советском Союзе была первоапрельская «Юморина», которая вдохновила на проект фестиваля. Но те планы, которые есть сейчас в Казани, значительно шире. Будет много самых разных творческих направлений, жанров, которые могут быть интересны максимальному количеству людей не только из Казани и Татарстана. Мы надеемся, что все получится», – поделился Марфин.

К подготовке также подключились креативный продюсер программы «История большой страны» телеканала «Россия 1» Ильхам Рысаев, клуб КВН Татарстана и его директор Рамиль Агдеев, заслуженный работник культуры РТ Владимир Бибишев, Антон Салакаев готовит музыкальную часть, Сирень Байрамов работает над сценарием. Буквально на днях свое согласие на участие в проекте дала известный российский кинорежиссер Алла Сурикова. В жюри планируют пригласить звезду «Уральских пельменей» Андрея Рожкова, актера Сергея Шакурова, актрису, резидента Comedy Women Екатерину Скулкину, генерального директора творческого объединения «АМИК» Александра Маслякова.

Фото: пресс-служба шоу «Четыре татарина»

В оргкомитете фестиваля, который поддерживает Министерство по делам молодежи, КФУ, мэрия Казани, уверены – благодаря фестивалю будет дан мощный толчок для развития студенческих творческих и креативных лабораторий, появится новый магнит для туристов со всей страны.

Официально старт подготовки будет дан 1 апреля. В этот день перед входом в УНИКС начнется уличное музыкально-театральное шоу со свободным входом, а затем на сцене вдохновители фестиваля юмора презентуют зрителям свои направления.

В программе выступления музыкальных групп, номера КВН, конкурс на самую смешную и яркую ЮмАрину, самый смешной персонаж анекдота, пресс-конференция в формате кавээновской разминки, выставка работ карикатуристов и многое другое.

Таким образом организаторы хотят еще и возродить старую добрую традицию всенародного празднования Дня смеха. В конце 90-х 1 апреля Казань в хорошем смысле стояла на ушах: на улице Баумана проходили шествия, работали площадки – многие стремились прийти сюда, чтобы почувствовать атмосферу самого веселого праздника.