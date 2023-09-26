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Руc Тат
Общество 26 сентября 2023 11:14

Четыре студентки Казанского филиала РАНХиГС получат стипендии Правительства РФ

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Четыре студентки Казанского филиала РАНХиГС стали стипендиатами Правительства РФ по программам среднего профессионального образования. Всего конкурсный отбор на получение стипендий Правительства Российской Федерации на 2023/24 учебный год выиграли 12 студентов Президентской академии.

Стипендии в текущем учебном году назначены третьекурсницам Олесе Колесниковой, Марии Лизунковой, Камилле Мингалиевой и Дарье Салмияровой, сообщает пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС. Все они учатся в одной группе по специальности «Банковское дело».

Стоит отметить, что стипендия Правительства РФ является одной из самых престижных видов признания заслуг учащихся вузов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. Стипендия назначается ежегодно на один учебный год. Ежемесячно выплачивается 840 рублей вне зависимости от получения других видов стипендий и иных выплат.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский филиал РАНХиГС готовит специалистов по бесплатным программам получения дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

#Образование #стипендия
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