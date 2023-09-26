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Четыре студентки Казанского филиала РАНХиГС получат стипендии Правительства РФ
Четыре студентки Казанского филиала РАНХиГС стали стипендиатами Правительства РФ по программам среднего профессионального образования. Всего конкурсный отбор на получение стипендий Правительства Российской Федерации на 2023/24 учебный год выиграли 12 студентов Президентской академии.
Стипендии в текущем учебном году назначены третьекурсницам Олесе Колесниковой, Марии Лизунковой, Камилле Мингалиевой и Дарье Салмияровой, сообщает пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС. Все они учатся в одной группе по специальности «Банковское дело».
Стоит отметить, что стипендия Правительства РФ является одной из самых престижных видов признания заслуг учащихся вузов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. Стипендия назначается ежегодно на один учебный год. Ежемесячно выплачивается 840 рублей вне зависимости от получения других видов стипендий и иных выплат.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский филиал РАНХиГС готовит специалистов по бесплатным программам получения дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
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