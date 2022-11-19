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Наука и образование
19 ноября 2022  08:07

Четыре студента Татарстана выиграли по 1 млн рублей в конкурсе «Большая перемена»

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Четыре студента колледжей Татарстана выиграли по 1 млн рублей в конкурсе «Большая перемена». Еще три студента получили по 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Деньги можно будет потратить на образование, саморазвитие или вложить их в запуск собственного старта», — пояснили в министерстве. 

Церемония награждения победителей финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов учреждений среднего профессионального образования прошла в Нижнем Новгороде. 

Финал проходил с 13 по 17 ноября. В нем приняли участие 600 студентов из 58 регионов России. Татарстан представили 11 финалистов.

Конкурсанты решали кейсовые задания в командах и защищали их перед экспертами, а также принимали участие в командообразующих играх и творческих мастер-классах.

Конкурс в финал среди студентов средних профессиональных образовательных организаций составил более 1200 человек на место.

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