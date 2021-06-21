Четыре станции Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

Четыре из десяти казанских пунктов наблюдения зафиксировали превышение допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Соответствующие данные представлены на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Наибольшая концентрация загрязняющих веществ выявлена в центре города. Так, ПНЗ №5, который находится на улице Татарстан, зафиксировал 0,057 мг/куб. м формальдегида при 0,05 допустимых. На ПНЗ №3 по улице Межлаука зарегистрировано 0,052 мг/куб. м вещества.

Предельно допустимый уровень формальдегида — 0,05 мг/куб. м — выявлен в Московском (Горьковское шоссе) и Авиастроительном (пересечение улиц Побежимова и Ленинградская) районах.

Кроме того, на ПНЗ №3 обнаружено еще и превышение уровня диоксида азота — по последним данным, он держится на отметке в 0,218 мг/куб. м при норме в 0,2.