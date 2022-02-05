Четыре школы на одной сцене: Шаляпинский фестиваль продолжился «Пиковой дамой»

Вот уже шестой год Шаляпинский фестиваль неизменно украшает опера «Пиковая дама». Премьера казанской версии истории трех роковых карт состоялась в 2017 году. Над ее режиссерским решением работал неизменный тандем Юрия Александрова и Вячеслава Окунева.

И хотя куда привычнее для казанской публики в лице Германа видеть солиста Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Николая Ерохина, в этот раз свое видение обреченного героя представил солист Большого театра Олег Долгов. Образы Графини и Лизы были доверены солисткам Мариинского театра – Елене Витман и Татьяне Павловской, а Томского исполнил солист Национального театра Мангейма Эвез Абдулла.

«Признаться, соскучился по классическим постановкам. В Европе настолько “наелся” модерновых спектаклей, что академические оперы – как глоток свежего воздуха. Здесь я получаю колоссальное удовольствие. Нравится вся атмосфера: и то, как принимает публика, и сам театр», – поделился Эвез Абдулла.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

И хотя во всей истории важен каждый герой, именно на Германе держится все действие. Он – участник всех картин трех актов.

«Упасть от бессилия в “Пиковой даме” можно и после первого отделения. Сквозное развитие образа через всю оперу в корреляции со сложными как в музыкальном, так и в эмоциональном плане номерами выматывают. По сложности ей не уступает разве что партия Хозе из оперы “Кармен”. В русской опере все еще усложняется и тем, что в ней многое значит само слово. И тут надо рассчитывать свои силы, иначе оперу просто не вывезешь», – признается Олег Долгов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

В первом же ариозо «Я имени ее не знаю» артист должен показать все отчаяние героя, при этом приберечь силы к приближающейся Грозе. К примеру, знаменитый советский и австрийский тенор Владимир Атлантов перед выходом на сцену распевался несколько часов, чтобы взять роковую ноту си бекар в сцене грозы.

«Секрет в том, что в этой партии помогает сам Чайковский. Нужно только довериться тексту и музыке, идти за ними – играть не придется. Сами по себе сложатся и характер, и образ, сформируется атмосфера внутреннего нарастающего напряжения. И не появится рисков потерять внимание публики, которое держится на Германе», – поделился секретом солист.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

На сцене в этот день сплелось несколько школ: казанская, московская, зарубежная и петербургская. «Хоть все мы и разные, но на одной сцене прекрасно уживаемся. Всех нас связывает великое искусство Александра Пушкина, Петра Чайковского и такое явление, как Шаляпинский фестиваль. К тому же здешние постановки отличают грандиозные декорации и вычурные костюмы. И потом режиссер постановки – Юрий Александров – мой учитель, с которым я много работала с первых свои выступлений. Это правда, что он очень скрупулезен, работает буквально над каждым нюансом. Может, кого-то из артистов это и злит, но лично я другого не знаю, привыкла серьезно относиться к происходящему на сцене», – рассказала Павловская.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Шаляпинский фестиваль только набирает обороты. Впереди зрителей ждут спектакли «Травиата» и «Аида» Джузеппе Верди (6 и 8 февраля соответственно), «Паяцы» Руджеро Леонкавалло (11, 12 февраля), «Борис Годунов» Модеста Мусоргского (15 февраля), «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (17 февраля). Завершит программу национальная опера «Сююмбике» Резеды Ахияровой (21 и 22 февраля).

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

В рамках параллельной программы фестиваля состоятся два камерных концерта, которые пройдут 7 и 13 февраля в малом зале ГБКЗ имени Сайдашева. Зрителей ждут также показы опер в кинотеатре «Мир» (спектакли проекта TheatreHD «Дон Карлос» и «Итальянка в Алжире») и открытые репетиции.