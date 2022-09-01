Минтимер Шаймиев на открытии школ в Татарстане: «Знания — это сила, особая сила!»

Образовательные комплексы мирового уровня открыли в первый день осени в Нижнекамске и Альметьевске, а в Набережных Челнах распахнул двери долгожданный театр «Мастеровые». Какие пожелания и напутствия звучали от руководства республики на открытии объектов — в обзоре «Татар-информа».

В Нижнекамске открылся пятый по счету образовательный комплекс «Адымнар» Фото: president.tatarstan.ru

Минтимер Шаймиев: В пятой по счету открывшейся школе «Адымнар» нужно учиться только на «пять»

Первый звонок сегодня прозвенел в новом образовательном комплексе «Адымнар» в микрорайоне № 31 Нижнекамска. Школьную линейку посетили Президент РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Дорогие дети, родители, учителя! Сегодня почти 470 тысяч детей идут в школу, — поприветствовал Рустам Минниханов всех собравшихся. — Очень приятно, что у нас есть такая новая форма обучения, как школа „Адымнар“. Это самые современные технологии. Эту идею не только придумал, но и реализует первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович. Я уверен, что дети и родители будут очень довольны программой. Это школьные комплексы мирового уровня, учебные программы здесь обособленные, современные».

Рустам Минниханов отметил, что с сегодняшнего дня в Татарстане будет работать шесть таких комплексов, в Нижнекамске открывается пятый по счету. Руководитель республики поздравил детей с началом учебного года. «Хочу пожелать, чтобы школа стала вторым домом для вас. В школе по времени, может быть, вы будете находиться даже дольше, чем у себя дома», — сказал Президент, напутствуя учеников.

Рустам Минниханов: «Это школьные комплексы мирового уровня, учебные программы здесь обособленные, современные» Фото: president.tatarstan.ru

Минтимер Шаймиев подчеркнул важность появления такого образовательного комплекса именно в Нижнекамске. Город химиков является одним из центров нефтехимии в стране и создание условий для получения образования на трех языках очень важно.

«Дети — это самое важное, чем мы дорожим. За вами — будущее. Пятая школа открывается именно в Нижнекамске! Здесь строители создали один из лучших комплексов нефтехимии в стране», — сказал Минтимер Шаймиев, отметив, что в пятой по счету школе нужно учиться только на пять.

Лицей № 38 «Вектор» — первая инженерная школа в Нижнекамском районе Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов: «Мы и впредь будем создавать необходимые условия для воспитания и развития подрастающего поколения»

Второй по счету открывшейся новой школой в городе химиков стал инженерный лицей № 38 «Вектор». Рустам Минниханов стал почетным гостем на линейке в этом учебном заведении, а затем посетил новый детский сад № 100 «Эврика».

«Уважаемые родители, дети, учителя! Сегодня торжественный день. Школу „Адымнар“ мы уже открыли. Сейчас открывается вторая прекрасная по счету школа и садик, — обратился руководитель республики к присутствующим на линейке. — Здесь я вижу много очень красивых мам и детей. Для вас созданы прекрасные условия, чтобы вы сначала ходили в хорошие садики, потом учились в хороших школах. Мы и впредь будем создавать необходимые условия для воспитания и развития подрастающего поколения».

Рустам Минниханов стал почетным гостем на линейке в инженерном лицее Фото: president.tatarstan.ru

Лицей № 38 — первая инженерная школа в Нижнекамском районе. В настоящий момент принято 1,3 тыс. учащихся и сформировано 48 классов. Образовательный процесс в лицее будет направлен на подготовку абитуриентов для Нижнекамского химико-технологического института и высшей школы нефти Альметьевска. Сюда могут поступать дети со всех микрорайонов города. А после окончания лицея выпускники будут поступать в Нижнекамский химико-технологический институт.

В лицее предусмотрены универсальные кабинеты, учебные кабинеты естественно-научного профиля, медиацентр, пресс-центр, IT-полигон (кабинет конструирования, робототехники, программирования микропроцессорных устройств), универсальные мастерские для технического творчества, многопрофильная мастерская современного домоводства, общественная зона технологического кластера, универсальная мастерская изобразительного искусства (включая зону гончарного творчества, арт-лабораторию).

В детском саду «Эврика» будут функционировать 14 групп, из них семь групп с воспитанием и обучением на татарском языке. Детсад оборудован музыкальным залом и для занятий физкультуры, методическим кабинетом, медицинским блоком. Также в дошкольном учреждении расположен монтессори-кабинет, сенсорная комната, лаборатория естественных наук, конструкторское бюро, кабинет языков и центр профессий.

Также Рустам Минниханов посетил новый детский сад № 100 «Эврика» Фото: president.tatarstan.ru

Марс Мустафин: «В новом Центре экстренной медицины нижнекамцы будут получать помощь на самом высоком уровне»

Еще одной точкой в маршруте Рустама Минниханова стало открытие приемно-диагностического отделения Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

«Одна из проблемных точек — это система здравоохранения, — отметил он. — Два года назад мы приняли решение, что группа компаний „Татнефть“, „ТАИФ“ и республика справятся с поставленной задачей. „ТАИФ“ не успел помочь в этой программе, но у нас еще следующий этап. Мы их пригласим, покажем и попросим поддержать».

Несмотря на имеющиеся сложности, Нижнекамск развивается, растет его привлекательность для работы и жизни, отметил Президент РТ.

Еще одной точкой в маршруте Президента РТ стало открытие приемно-диагностического отделения Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Фото: president.tatarstan.ru

«Сегодня мы открыли две прекрасные школы и детский сад, сейчас посетим новый медицинский корпус. Сегодня Нижнекамск — это столица нефтехимии, крупнейший промышленный центр для всей России. И качество жизни напрямую связано с качеством здравоохранения. Поздравляю вас этим событием! Берегите себя! — пожелал собравшимся Рустам Минниханов. — Вокруг много людей заболевают ковидом. Мы-то можем поболеть, а без вас кто нас будет лечить? Главное, чтобы вы не болели».

Сертификат на оснащение медицинского центра и символический ключ был вручен главному врачу Центра экстренной медицины Марсу Мустафину.

«Коллеги, строители, гости! Сегодня знаменательный день, которого мы ждали давно. Благодаря этому центру наше медицинское сообщество будет оказывать помощь в самых современных условиях на самом современном оборудовании, — отметил он. — У нас для этого есть высококвалифицированные кадры. Этот день войдет в историю города и республики».

Сертификат на оснащение медицинского центра и символический ключ были вручены Марсу Мустафину Фото: president.tatarstan.ru

Заказчиком объекта выступил Главинвестстрой Республики Татарстан. Стоимость строительства составила 1,7 млрд рублей: из бюджета республики было направлено 1,2 млрд рублей, «Татнефть» выделила еще 550 млн рублей.

Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница является единственным лечебным учреждением в Нижнекамске и Нижнекамском районе, оказывающим медицинскую помощь более 214 тыс. человек.

Минниханов об открытии драмтеатра «Мастеровые»: «Ваша мечта сбылась!»

В соседнем Автограде Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия русского драматического театра «Мастеровые».

Распахнул двери долгожданный театр «Мастеровые» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ваша мечта сбылась. Я могу сказать, что этот театр попал в федеральную программу благодаря нашему Президенту Владимиру Путину. Мы гордимся, что мы смогли найти возможность сделать татарский театр, а сейчас и русский драматический театр», — выступил с поздравительной речью руководитель республики.

Рустам Минниханов отметил, что строительство нового культурного объекта было бы невозможно без неравнодушных граждан — всех тех, кто долгие годы мечтал, надеялся и верил в реализацию проекта.

Наиль Магдеев пожелал театру прекрасного зрителя и хороших постановок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если бы этой мечты не было, она не была бы реализована. Хотелось бы, чтобы сюда приходили люди и отдыхали. Сил для дальнейшего созидательного труда во благо нашего города, республики и страны», — подчеркнул руководитель Татарстана.

В церемонии открытия также приняли участие министр культуры республики Ирада Аюпова и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. «Нашему прекрасному театру „Мастеровые“ я пожелал бы прекрасного зрителя, хороших постановок и хорошего настроения. Пусть наш театр станет местом притяжения всех любителей театра», — сказал градоначальник.

«Если бы этой мечты не было, она не была бы реализована. Хотелось бы, чтобы сюда приходили люди и отдыхали» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фарид Мухаметшин: «Именно от вас будет зависеть, в какой стране нам предстоит жить в дальнейшем»

В торжественной церемонии самой крупной школы — «Центра образования № 62» в Набережных Челнах принял сегодня участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Открытие такой школы говорит об уверенном росте Набережных Челнов. У города огромный потенциал, он вносит вклад в социально-экономическое развитие республики. Здесь имеются все условия для детей и молодежи. Благодаря реализации нацпроектов Татарстан значительно укрепил инфраструктуру образования. За последние 11 лет в республике построены 79 школ и 284 детсада, в том числе в 2022 году», — сказал глава парламента.

Поздравив школьников с началом учебного года, руководитель парламента выразил уверенность, что они станут гордостью своих родителей и учителей, своего города и республики. «Именно от вас будет зависеть, в какой стране нам предстоит жить в дальнейшем. Нашей республике, вашему городу нужны грамотные и подготовленные к жизни люди. Верю, что вы все найдете место в жизни», — сказал он.

Фарид Мухаметшин принял участие в церемонии открытия самой крупной школы — «Центра образования № 62» в Набережных Челнах Фото: gossov.tatarstan.ru

Затем Фарид Мухаметшин в сопровождении Наиля Магдеева посетил учебные кабинеты, конференц-зал, бассейн, спортивные залы, библиотеку школы. В разговоре с педагогами и руководителями Центра образования он отметил самые современные условия для работы. «Вам повезло с местом работы, — сказал он. — Школа оснащена с учетом самых современных достижений техники и технологий. Уникальные возможности созданы для развития личности с маленького возраста. Есть чем гордиться Набережным Челнам — промышленностью, социальными объектами и, конечно, вот такими школами и педагогическими коллективами».

«Каждый должен уметь играть в футбол»: в Елабуге появился первый крытый манеж

В Елабуге Президент Татарстана Рустам Миннниханов открыл футбольный манеж и поздравил жителей города с началом учебного года и открытием важного инфраструктурного объекта.

Рустам Минниханов на открытии футбольного манежа пожелал спортсменам Елабуги интересной игры Фото: городелабуга.рф

Руководитель республики, обращаясь ко всем присутствующим, рассказал, что раньше в футбол татарстанцы могли играть только в теплое время года. «Конечно, это было большое упущение. Мы эту тему рассматривали несколько раз. Манеж был только один, в Казани. Потом за год мы построили сразу четыре больших манежа в республике», — поделился Президент.

Руководство Татарстана даже летало в Исландию, чтобы рассмотреть опыт строительства данных спортобъектов. «Как может вот такая небольшая страна с серьезными климатическими условиями играть на уровне английской сборной? Очень просто. Они построили много манежей. Сначала мы тоже построили большие манежи, а теперь в год открываем по 5-6 небольших. Теперь и в Елабуге появился манеж. У вас много спортивных объектов, но вот такого манежа не было. Я поздравляю вас с этим событием. Слышал, что уже есть результаты», — отметил руководитель, обращаясь к главе Елабуги Рустему Нуриеву.

Президент пожелал спортсменам Елабуги интересной игры в футбол. «Я считаю, что каждый из нас в меру своих возможностей должен уметь играть в футбол. Это прекрасный вид командной игры. Больших побед всем!».

«У вас много спортивных объектов, но вот такого манежа не было. Я поздравляю вас с этим событием. Слышал, что уже есть результаты» Фото: городелабуга.рф

Перед общей фотографией юный воспитанник спортшколы «Олимп» Тимур Габдрахманов вынес бело-голубой мяч и черный маркер, попросив Рустама Минниханова подписать футбольный мяч на память для юных футболистов Елабуги.

Объект включает в себя административную зону — АБК и игровую зону — манеж. В административном блоке расположены технические помещения: две раздевалки по 12 человек, инвентарная комната для спортивного оборудования, комната для тренера, комната для оказания первой медицинской помощи с процедурной, индивидуальный тепловой пункт. Игровая зона — манеж, представлен в виде тентового навеса с искусственным газоном.

После открытия манежа Рустам Минниханов стал участником церемонии открытия Центра культурного развития в Елабуге. Объект был построен за два года — с 2020-го по 2022-й — по национальному проекту «Культура».

В здании расположены многофункциональный зал на 197 человек, аппаратная, гримерные и душевые для артистов, костюмерная и помещение для хранения реквизита. Гостей ожидают здесь лекционный и танцевальный залы, помещения для кружков и универсальные классы.

В Альметьевске Минтимер Шаймиев принял участие в открытии еще одного нового образовательного комплекса «Адымнар» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Шаймиев в Альметьевске: «Образовательный процесс должен отвечать различным вызовам, откуда бы они ни исходили»

Кроме этого в Альметьевске Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие в открытии еще одного нового образовательного комплекса «Адымнар». Порог нового образовательного учреждения в День знаний переступили более 800 детей.

Приветствуя собравшихся, он подчеркнул, что образовательный процесс остается одной из важнейших задач в текущих условиях. Он должен отвечать всем требованиям и различным вызовам, откуда бы они ни исходили.

Порог нового образовательного учреждения в День знаний переступили более 800 детей Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Знания — это сила, особая сила! Через знания умом и успехами можно многого достичь и сделать Российскую Федерацию ведущей страной в мире. Россия заслуживает такую роль, у нее непростой исторический путь. Поэтому мы пришли к выводу о необходимости строительства ультрасовременных школ. Мы взялись за непростое дело, но наша задача сделать так, чтобы дети учились и главное — научились учиться», — отметил Государственный Советник РТ.

Минтимер Шаймиев отметил, что данные образовательные комплексы дорогие, но учиться в них дети могут бесплатно. «Я должен поблагодарить Президента республики Рустама Нургалиевича [Минниханова] за поддержку этих проектов, руководителей Альметьевска, команду нефтяников», — добавил он.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов отметил, что такой грандиозный объект был готов полностью «под ключ» меньше чем за год. Ранее, по его словам, такого опыта строительства в нефтеграде не было. Он пожелал успехов педагогическому коллективу, отметив, что учить детей будет мощная команда профессионалов. При этом всем — и ученикам, и учителям — предстоит пройти непростой путь.

Тимур Нагуманов пожелал успехов педагогическому коллективу Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Для нас полилингвальный комплекс — это большой вызов. Это не стандартная школа. Мы заранее понимаем, что здесь будет непросто учиться, но очень интересно. И вот этот непростой интересный путь должен привести к тому, что дети получат самые лучшие конкурентоспособные знания. Многие родители очень хотели, чтобы их дети попали в эту школу. Это желание сбылось. И теперь нам с вами предстоит серьезно работать, чтобы наша школа стала по-настоящему полилингвальной, крутой, дающей высочайшие знания», — напутствовал мэр города.

Безопасность на школьных линейках обеспечивали военнослужащие и росгвардейцы

Педагогические коллективы учебных заведений приложили немало усилий, чтобы создать сегодня для школьников и их родителей атмосферу праздника, чему в немалой степени поспособствовала и солнечная погода. Во многих школах с большим количеством учащихся торжества пришлось проводить в две смены. В течение всего этого времени за порядком на территории учебных заведений бдительно следили представители правоохранительных органов республики.

Безопасность и порядок на территории учебных заведений обеспечивали сотрудники правоохранительных органов Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

В столице республики, а также в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Лениногорске и поселке Богатые Сабы задачи по обеспечению безопасности успешно выполнили сотрудники и военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками полиции и работниками ЧОО. Нарушений допущено не было.