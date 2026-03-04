news_header_top
Общество 4 марта 2026 14:00

Четыре школьницы из Татарстана стали победительницами олимпиады «Софиум»

Четыре школьницы из Татарстана стали победительницами олимпиады «Софиум»
Фото: пресс-служба ЦИК РФ

В Центральной избирательной комиссии России завершились финальные испытания Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права «Софиум». В итоговой интеллектуальной игре приняли участие 121 учащийся из регионов страны и территории «Сириус», сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

По итогам конкурса сразу четыре представительницы Татарстана набрали максимальное количество баллов и заняли первые места.

Победительницами стали Амира Архипова из Нижнекамского района, Адиля Нафикова из Азнакаевского района, Валерия Гусева из Набережных Челнов и Богдана Мелехина из Алексеевского района. Еще две школьницы из республики – Софья Андриянова и Марина Кузнецова – вошли в список призеров. Сертификаты финалистам вручила глава ЦИК России, председатель оргкомитета олимпиады Элла Памфилова.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что учащиеся республики ежегодно подтверждают свою конкурентоспособность на федеральном уровне.

«Участие в олимпиаде "Софиум" – это не только проверка знаний, но и серьезный образовательный этап: ребята глубже погружаются в избирательное законодательство, учатся понимать логику и принципы построения избирательной системы России. Уверен, этот опыт станет для них важным шагом в профессиональном и личностном становлении», – подчеркнул Кондратьев. Он также поздравил финалисток с достойными результатами и пожелал им дальнейших успехов.

Жюри олимпиады, в состав которого вошли эксперты и члены ЦИК РФ, подтвердило высокий уровень подготовки конкурсантов и их способность к пониманию норм избирательного права.

