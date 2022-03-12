Четыре синхронистки школы Покровской вызваны на сборы в тренировочный центр сборных РФ

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Сразу четыре казанских синхронистки школы Покровской — Ника Сафонова, Саида Шарафутдинова, Яна Сабирова и Милана Кичаева приступили к тренировкам в тренировочном центре сборных команд России «Озеро Круглое».

Тренировочные сборы пройдут под руководством главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской с 11 по 21 марта.

Вызов казанских спортсменок прокомментировала заслуженный тренер Росийской Федерации, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

«Это лучшие воспитанницы школы Покровской и они уже не раз доказали свою конкурентоспособность на турнирах различного уровня. Хочу поблагодарить Татьяну Покровскую за то, что несмотря на плотный рабочий график, она никогда не оставляет без внимания своих казанских воспитанниц», — подчеркнула Ольга Павлова.

Также она отметила, что несмотря на санкционную отмену многих турниров, подготовка резервного и основного состава идет по плану.

«С 18 по 22 апреля в Казани пройдет Чемпионат России, где мы увидим программы лучших спортсменов России, Белорусии и Сербии. Хочу сказать, что еще одна воспитанница Школы Покровской Агния Тулупова продолжает подготовку в составе сборной России», — резюмировала Ольга Павлова.