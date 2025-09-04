«Четыре сезона»: в Советском районе Казани откроется площадка для людей с собаками

В субботу, 6 сентября, с 12 до 15 часов в сквере «Заря» Советского района столицы Татарстана состоится открытие новой игровой площадки для собак и их хозяев. Событие пройдет в рамках «Феста Пушистых!», который организован победителем народного фестиваля дворовых событий «Күрше» совместно с проектом «Дог-френдли Татарстан».

На новой площадке предусмотрены все элементы, необходимые для комфортного и безопасного времяпрепровождения: тамбур для безопасного входа, навесы, лавочки и специальные крючки для поводков, сумок и других вещей.

Игровые снаряды спроектированы таким образом, чтобы подходить собакам разных размеров и навыков – в отличие от спортивных снарядов для подготовленных питомцев. При этом на площадке осталось достаточно свободного пространства для активных игр с хозяином или другими собаками.

«Реализация площадки началась еще в прошлом году. В 2023 году комплексное благоустройство придомовой территории по улице Заря вышло за рамки дворов. Благодаря программе «Наш двор», активному запросу жителей и поддержке администрации Советского района был представлен проект сквера вдоль домов, в котором выделили место под площадку для занятий и игр с собаками. Уже тогда были сделаны подходы, установлены опоры освещения и навигационные стенды. В 2025 году мэрия выделила финансирование на ограждение и установку игровых снарядов», – рассказала Дарья Раек, куратор проекта развития культуры ответственного отношения к домашним животным Института развития городов РТ «Дог-френдли Татарстан».

Новая площадка получила название «Четыре сезона».

Программа фестиваля.

Площадка для людей с собаками:

· 12.00 – торжественное открытие;

· 12.30 – экскурсия «Почему площадки теперь такие?» (Дарья Раек);

· 13.00 – мастер-класс «Чем заняться на площадке?» с Романом Шароновым, экс-капитаном ФК «Рубин», его питомцами лабрадором Гибралтаром и бульдогом Джини под руководством кинолога Ольги Меркушенковой;

· 14.00 – конкурсы.

Лекторий:

· 12.30 – Just dog it (Лиза Богданова, PR-менеджер проекта «Дог-френдли Татарстан») – советы о том, как вести активный образ жизни с собакой;

· 13.30 – «Путешествуем с собакой» (Лиза Богданова) – о подготовке к совместным поездкам;

· 14.30 – «Котик сказал «Мяу» (Дарья Раек) – о правилах прогулок с кошками и вреде самовыгула.

Детская зона:

· 13.30 – «Хвостология: как собаки говорят «Привет» и «Дай печеньку» (Юлия Калинина, специалист по поведению животных).

Кроме того, во время фестиваля здесь будут проходить мастер-классы и организуют аквагрим от МБУ «Подросток».

Помимо этого, с 12.00 до 15.00 на площадке будет работать фотозона с фотографом-анималистом, а также маркет с участием «Дог-френдли Татарстан» (книги про содержание животных), с украшениями и одеждой для питомцев и других. Также на маркете окажется представлен проект «ЭКОлогично Казань», где гости смогут узнать о городских экопроектах, сдать вторсырье и приобрести экотовары.

Желающие также смогут познакомиться с собаками, ищущими дом. Они в обязательном порядке проходят ветеринарный контроль. В течение всего мероприятия будет работать пункт регистрации животных. Если у питомца уже есть чип, услуга бесплатная.