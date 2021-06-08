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8 июня 2021  14:40

Четыре семьи из Татарстана представят республику на конкурсе «Семья года-2021»

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В финале Всероссийского конкурса «Семья года-2021» Республику Татарстан представят семья Куракиных из Дрожжановского района, семья Миннуллиных-Латыповых из Зеленодольского района, семья Миннебаевых из Балтасинского района и семья Сибгатовых из Рыбно-Слободского района. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

Министерство труда и социальной защиты РФ проводит конкурс с 2016 года с целью повышения престижа семейной жизни, ответственного родительства.

Конкурс проводится по номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», 
«Семья-хранитель традиций».

Семьи-финалисты являются победителями различных всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей.

В 2020 году в номинации «Сельская семья» одержала победу семья Загидуллиных из Балтасинского района.

#конкурс семья года
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