Четыре семьи из Татарстана представят республику на конкурсе «Семья года-2021»

В финале Всероссийского конкурса «Семья года-2021» Республику Татарстан представят семья Куракиных из Дрожжановского района, семья Миннуллиных-Латыповых из Зеленодольского района, семья Миннебаевых из Балтасинского района и семья Сибгатовых из Рыбно-Слободского района. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

Министерство труда и социальной защиты РФ проводит конкурс с 2016 года с целью повышения престижа семейной жизни, ответственного родительства.

Конкурс проводится по номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья»,

«Семья-хранитель традиций».

Семьи-финалисты являются победителями различных всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей.

В 2020 году в номинации «Сельская семья» одержала победу семья Загидуллиных из Балтасинского района.