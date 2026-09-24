Четыре семьи из Челнов оштрафовали за увлечение детей зацепингом
В Набережных Челнах родители отвечают за увлечение своих детей зацепингом.
Как рассказали в МВД по РТ, с июня по сентябрь в городе обнаружили четверых подростков-зацеперов от 12 до 15 лет. В первом случае двое подростков катались, прицепляясь к трамваям сзади.
Участниками второго случая стали другие двое ребят: один из них пытался зацепиться за автобус, а второй снимал на видео. Малолетних нарушителей заметил водитель автобуса и прогнал их.
Зацеперов вместе с родителями пригласили в подразделения по делам несовершеннолетних и провели с ними беседы. Кроме того, на родителей выписали протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.