Четыре семьи из Челнов оштрафовали за увлечение детей зацепингом

В Набережных Челнах родители отвечают за увлечение своих детей зацепингом.

Как рассказали в МВД по РТ, с июня по сентябрь в городе обнаружили четверых подростков-зацеперов от 12 до 15 лет. В первом случае двое подростков катались, прицепляясь к трамваям сзади.

Участниками второго случая стали другие двое ребят: один из них пытался зацепиться за автобус, а второй снимал на видео. Малолетних нарушителей заметил водитель автобуса и прогнал их.

Зацеперов вместе с родителями пригласили в подразделения по делам несовершеннолетних и провели с ними беседы. Кроме того, на родителей выписали протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.