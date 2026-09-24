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Происшествия 24 сентября 2026 12:19

Четыре семьи из Челнов оштрафовали за увлечение детей зацепингом

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В Набережных Челнах родители отвечают за увлечение своих детей зацепингом.

Как рассказали в МВД по РТ, с июня по сентябрь в городе обнаружили четверых подростков-зацеперов от 12 до 15 лет. В первом случае двое подростков катались, прицепляясь к трамваям сзади.

Участниками второго случая стали другие двое ребят: один из них пытался зацепиться за автобус, а второй снимал на видео. Малолетних нарушителей заметил водитель автобуса и прогнал их.

Зацеперов вместе с родителями пригласили в подразделения по делам несовершеннолетних и провели с ними беседы. Кроме того, на родителей выписали протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

#зацеперы в казани #МВД по РТ
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