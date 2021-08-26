Четыре самолета с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

В подмосковном аэропорту Чкаловский этой ночью приземлились четыре транспортных самолета Минобороны России, три Ил-76 и один Ил-62, с эвакуированными из Афганистана на борту. Об этом сообщает ТАСС.

На прибывшем первом Ил-76 прилетели примерно 100 человек, в основном — граждане России афганского происхождения, отмечает агентство.

Один из эвакуированных объяснил журналистам, что приехал в Афганистан к родственникам, но задержался там из-за ухудшения политической ситуации. «Холодно. Еще есть ощущение безопасности», — поделился он впечатлениями от возвращения в Россию.

Эвакуировать из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана), а также Узбекистана и Украины Минобороны РФ поручил Президент России Владимир Путин, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Вылетевшие накануне из столицы Афганистана Кабула самолеты сначала доставили в Кыргызстан и Таджикистан граждан этих стран, а затем продолжили полет в Россию.

Ситуация в Афганистане ухудшилась этим летом после начала вывода американских войск. Сторонники движения «Талибан» (в России признано террористическим, его деятельность запрещена — прим. Т-и) 15 августа захватили Кабул, Президент Ашраф Гани бежал из страны. Многие государства начали эвакуировать своих граждан из Афганистана через кабульский аэропорт.