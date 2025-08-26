news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 26 августа 2025 18:27

Четыре россиянина присоединились к сборной Индонезии по хоккею

Читайте нас в
Телеграм
Четыре россиянина присоединились к сборной Индонезии по хоккею
Фото: соцсети Евгения Нурисламова

Четверо российских хоккеистов получили гражданство Индонезии и в скором времени будут представлять страну на международной арене. Об этом сообщила индонезийская газета на английском языке Jakarta Globe.

Двое из спортсменов 1982 г. р. В последнее время оба играют в Индонезии. Уфимец Евгений Нурисламов в разные годы выступал за «Нефтехимик», «Локомотив», «Авангард» и несколько североамериканских клубов. Артем Безруков, воспитанник магнитогорского «Металлурга», играл в командах низших лиг за «Ладу», «Витязь», «Рубин».

Еще двое хоккеистов молодые по хоккейным меркам: 19-летний Савелий Молчанов – выпускник магнитогорской хоккейной школы – и 20-летний Адель Хабибуллин. Последний, к слову из Татарстана, уроженец Набережных Челнов.

Новички присоединились к национальной команде на правах двустороннего соглашения между Россией и Индонезией, заключенного в июне 2025 года.

Руководство министерства молодежи и спорта Индонезии в лице Тауфика Хидаята считает, что данное партнерство повысит шансы страны на Играх Юго-Восточной Азии (в 2025, 2027 и 2029 гг.), а также надеется на повышение в классе в четвертом дивизионе чемпионата мира по хоккею.

#индонезия #хоккей #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025