Четыре россиянина присоединились к сборной Индонезии по хоккею

Фото: соцсети Евгения Нурисламова

Четверо российских хоккеистов получили гражданство Индонезии и в скором времени будут представлять страну на международной арене. Об этом сообщила индонезийская газета на английском языке Jakarta Globe.

Двое из спортсменов 1982 г. р. В последнее время оба играют в Индонезии. Уфимец Евгений Нурисламов в разные годы выступал за «Нефтехимик», «Локомотив», «Авангард» и несколько североамериканских клубов. Артем Безруков, воспитанник магнитогорского «Металлурга», играл в командах низших лиг за «Ладу», «Витязь», «Рубин».

Еще двое хоккеистов молодые по хоккейным меркам: 19-летний Савелий Молчанов – выпускник магнитогорской хоккейной школы – и 20-летний Адель Хабибуллин. Последний, к слову из Татарстана, уроженец Набережных Челнов.

Новички присоединились к национальной команде на правах двустороннего соглашения между Россией и Индонезией, заключенного в июне 2025 года.

Руководство министерства молодежи и спорта Индонезии в лице Тауфика Хидаята считает, что данное партнерство повысит шансы страны на Играх Юго-Восточной Азии (в 2025, 2027 и 2029 гг.), а также надеется на повышение в классе в четвертом дивизионе чемпионата мира по хоккею.