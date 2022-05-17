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Спорт
17 мая 2022  13:17
Дамир Садриев

Четыре российских клуба подали заявки на вступление в баскетбольную Единую лигу

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Российские баскетбольные клубы «Уралмаш» (Екатеринбург), МБА и «Руна» (оба – Москва), а также «Самара» подали заявки на вступление в Единую лигу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в руководстве лиги.

«МБА, «Руна», «Уралмаш» и «Самара» подали заявки на вступление в Единую лигу ВТБ. Решение о новых участниках будет принято на заседании совета лиги по окончании сезона», – заявил источник.

Стоит отметить, что по ходу нынешнего сезона Единой лиги турнир покинули два участника: польская «Зелена Гура» и эстонский «Калев». 

Напомним, в финальной серии до четырех побед сыграют московский ЦСКА и петербургский «Зенит». Казанский УНИКС, в свою очередь, сразится за бронзовые медали с краснодарским «Локомотивом».

#баскетбол #единая лига втб
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