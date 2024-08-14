Четыре ракеты и 117 дронов сбили российские ПВО минувшей ночью

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку с территории Украины. По данным минобороны, были перехвачены и уничтожены 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и четыре тактические ракеты «Точка-У».

Атаки были направлены на различные регионы России. Наибольшее количество целей было сбито над Курской и Воронежской областями – по 37 БПЛА в каждой. Кроме того, беспилотники были уничтожены над Белгородской (17), Нижегородской (11), Волгоградской (9), Брянской (3), Орловской (2) и Ростовской (1) областями.

Все четыре тактические ракеты «Точка-У» были перехвачены в воздушном пространстве Курской области.

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