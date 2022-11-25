Четыре проекта Татарстана стали лауреатами национальной премии по ландшафтной архитектуре

Сегодня в Москве объявили результаты ХIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Четыре проекта Татарстана стали ее лауреатами. Так, серебра удостоились парк «Молодежный» в Заинске и культурно-рекреационный кластер «Белые горы» (он же известен как «Семрук») в Лаишево.

Бронзовыми призерами стали парк в ЖК «Салават Купере» в Казани и набережная «Салкын Чишма» в Балтасях.

В конкурсе принимали участие проекты из 14 городов России. Заявки претендентов оценивали архитекторы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, также Белоруссии и Грузии, сообщает park.tatar.

Напомним, российская национальная премия по ландшафтной архитектуре присуждается за лучшие проекты и объекты, выполненные на территории Российской Федерации за последние 5 лет. Премия имеет статус высшей Российской профессиональной награды национального значения в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения.