Четыре проекта Татарстана номинированы на престижную премию «Здание года - 2022»

Главное архитектурное издание мира ArchDaily запустило ежегодное голосование среди более 4,5 тыс. проектов, из которых будут определены 15 лучших, сообщила пресс-секретарь помощника главы Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой Диляра Галеева.

Среди номинантов четыре проекта республики, в том числе Национальная библиотека Республики Татарстан, которая номинирована в категории «Архитектура объектов культуры». Авторами проекта выступило бюро «ХОРА».

В число номинантов также попал экстрим-парк «УРАМ», который представлен в трех категориях: «Спортивная архитектура», «Лучшие примененные материалы» и «Общественная и ландшафтная архитектура». Разработчиками проекта выступила архитектурно-строительная компания Legato Sports Architecture. Крытый комплекс «УРАМ» стал номинантом категории «Спортивная архитектура».

Ландшафтный парк «Сокольская гора» в Бугульме номинирован в категории «Общественная и ландшафтная архитектура».

Первый этап голосования продлится до 9 февраля. Затем будет сформирован шорт-лист, который будет включать по пять номинантов из каждой категории. Итоговое голосование продлится до 17 февраля.