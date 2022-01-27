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Строительство
27 января 2022  16:45
Эльза Кузнецова

Четыре проекта Татарстана номинированы на престижную премию «Здание года - 2022»

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Главное архитектурное издание мира ArchDaily запустило ежегодное голосование среди более 4,5 тыс. проектов, из которых будут определены 15 лучших, сообщила пресс-секретарь помощника главы Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой Диляра Галеева.

Среди номинантов четыре проекта республики, в том числе Национальная библиотека Республики Татарстан, которая номинирована в категории «Архитектура объектов культуры». Авторами проекта выступило бюро «ХОРА». 

В число номинантов также попал экстрим-парк «УРАМ», который представлен в трех категориях: «Спортивная архитектура», «Лучшие примененные материалы» и «Общественная и ландшафтная архитектура». Разработчиками проекта выступила архитектурно-строительная компания Legato Sports Architecture. Крытый комплекс «УРАМ» стал номинантом категории «Спортивная архитектура».

Ландшафтный парк «Сокольская гора» в Бугульме номинирован в категории «Общественная и ландшафтная архитектура». 

Первый этап голосования продлится до 9 февраля. Затем будет сформирован шорт-лист, который будет включать по пять номинантов из каждой категории. Итоговое голосование продлится до 17 февраля.

#программа развития общественных пространств #архитектура
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