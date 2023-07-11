Четыре студенческих проекта из РТ получили по 100 тыс. рублей на форуме «Движения первых»

На территории Болгарского музея-заповедника прошел «Форум первых. Команда профессионалов». Его участники – студенты средних профессиональных организаций Татарстана – ознакомились с направлениями «Движения первых» и прошли обучение по созданию собственных проектов. Четыре лучших инициативы получили поддержку на сумму 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе татарстанского отделения организации.

«Работа со студентами СПО для „Движения Первых“ — один из приоритетов. „Форум первых. Команда профессионалов“ позволил нам собрать участников со всей республики. Всего за три дня они с нуля разработали проекты в интересных для себя сферах — от науки до искусства. Самые сильные идеи мы поддержали грантами до 100 тыс. рублей. Спортивная и творческая программа форума позволили участникам проявить себя, раскрыться и найти новых друзей», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Поддержку получили студент Казанского технологического колледжа Фанис Латипов, планирующий запустить медиашколу для студентов своего учебного заведения, Лилия Минбаева из Бугульминского медицинского училища с проектом «Благоустройство лесотропинки» для проведения досуга молодежи на природе, студент Технического колледжа имени Поташова Азамат Каразбаев — автор проекта «Лачын» по организации клуба авиамоделирования и Степан Бондаренко из Казанского технологического колледжа с проектом «Вклад в будущее», который предполагает развитие навыков финансовой грамотности у студентов.

Следующим форумом от «Движения первых» станет мероприятие в Билярске в августе. В нем смогут принять участие подростки от 12 до 17 лет.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.