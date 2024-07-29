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Четыре поезда в Казань следуют с опозданием почти на два часа
Сегодня, 29 июля, на Горьковской железной дороге из-за технических причин 12 пассажирских поездов дальнего следования следуют с опозданием. Один из них задерживается из Казани почти на два часа, сообщают в пресс-службе ГЖД.
Среди задержанных поездов поезд №1 Казань – Москва задерживается на 1 час 56 минут, №148 Москва – Казань на 1 час 35 минут, №2 Москва – Казань на 1 час 20 минут, №24 Москва – Казань на 1 час 7 минут, №134 Санкт-Петербург – Казань на 47 минут.
В пресс-службе ГЖД подчеркнули, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, имеющих отставание от графика более 4-х часов, будут обеспечены дополнительным питанием.
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