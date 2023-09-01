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Четыре пляжа в Татарстане не соответствуют гигиеническим требованиям
Купаться нельзя на четырех пляжах Татарстана. Места, где плохое качество воды, назвали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.
По состоянию на 30 августа 2023 года по микробиологическим показателям не соответствуют нормам городские пляжи Казани «Нижнее Заречье», «Локомотив», а также пляжи в Набережных Челнах и Мензелинске.
По санитарно-химическим показателям нарушения выявлены в казанских пляжах «Локомотив» и «Нижнее Заречье».
В этих местах отдыха Управление Роспотребнадзора по РТ просит администрацию установить аншлаги о запрете купания.
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