news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 16:36

Четыре площадки для запуска фейерверков подготовили в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Четыре площадки для запуска фейерверков подготовили в Казани
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Особый противопожарный режим введут в Казани с 25 декабря. Использование пиротехнических изделий будет строго регламентировано: запуск фейерверков разрешат только на специально определенных площадках в каждом районе города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах салюты можно будет запускать на майдане на улице Гаврилова. Для жителей Вахитовского и Приволжского районов определена площадка на автомобильной стоянке напротив территории «Сабантуя» в Березовой роще поселка Мирный.

В Кировском и Московском районах фейерверки разрешены на территории гидротехнического сооружения «Нижне-Заречная дамба», а в Советском районе – на участке местности в районе Казанского ипподрома.

#фейерверк #запуск фейерверков #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025