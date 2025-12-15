Четыре площадки для запуска фейерверков подготовили в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Особый противопожарный режим введут в Казани с 25 декабря. Использование пиротехнических изделий будет строго регламентировано: запуск фейерверков разрешат только на специально определенных площадках в каждом районе города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах салюты можно будет запускать на майдане на улице Гаврилова. Для жителей Вахитовского и Приволжского районов определена площадка на автомобильной стоянке напротив территории «Сабантуя» в Березовой роще поселка Мирный.

В Кировском и Московском районах фейерверки разрешены на территории гидротехнического сооружения «Нижне-Заречная дамба», а в Советском районе – на участке местности в районе Казанского ипподрома.