На главную ТИ-Спорт 21 января 2026 14:50

Четыре очка Кирилла Семенова обеспечили «Ак Барсу» победу над «Адмиралом»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» завершил дальневосточное турне победой над «Адмиралом» (4:1). Таким образом, казанцы выиграли во всех встречах на Дальнем Востоке: дважды у «Амура», дважды у «Адмирала».

В составе казанцев заброшенными шайбами отметились Алексей Пустозеров, Митчелл Миллер, Семен Терехов и Кирилл Семенов.

У «Адмирала» единственный гол забил защитник Либор Шулак.

Отметим, что в составе «Ак Барса» четыре очка (1+3) набрал нападающий Кирилл Семенов.

Следующий матч в КХЛ казанский клуб проведет 24 января против «Сибири» дома.

#ХК Ак барс #кхл
