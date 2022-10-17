Четыре образовательных учреждения Набережных Челнов получили гранты на сумму 3 млн рублей

Четыре образовательные организации Набережных Челнов получили гранты мэра на общую сумму 3 млн рублей — учреждения были удостоены по результатам своей деятельности за 2021 – 2022 учебный год, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Гимназия №77 и средняя образовательная школа №30 получили гранты в размере 1 млн рублей, детский сад №104 и Дом детского творчества №15 – по 500 тыс. рублей», – отметили в министерстве.

В Татарстане в этом году 243 педагога получили денежные вознаграждения. Еще 145 учителей, подготовивших призеров и победителей всероссийских олимпиад школьников, получают ежемесячную выплату в размере от 10 тыс. до 60 тыс. рублей, о чем сообщал «Татар-информ».