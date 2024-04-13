Четыре несчастных случая произошло на стройплощадках РТ с начала года

С начала 2024 года на татарстанских стройках зарегистрировано четыре несчастных случая, заявил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Провел мероприятие в режиме ВКС Раис РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

По словам Айзатуллина, в настоящее время на стройплощадках продолжаются проверки со стороны контрольно-надзорных органов. Их основная цель — максимально снизить риски возникновения инцидентов.

За первые месяцы 2024 года в регионе проведено 704 таких проверки, в 191 случае к строительным организациям были применены меры дисциплинарного воздействия. Кроме того, Инспекция госстройнадзора РТ выявила 26 нарушений, вынесены постановления об административной ответственности. В общей сложности инспекция провела 357 контрольно-надзорных мероприятий.

Также инспеции по объектам, которые возводятся в рамках госпрограмм, проводит Главное инвестиционно-строительное управление. Организовано 119 таких проверок.

Специалисты проверяют соблюдение требований законодательства в области охраны труда, санитарно-экологических норм. За время организованного в республике санитарно-экологического двухмесячника выявлено 17 нарушений, составлено три протокола.