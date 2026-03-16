Общество 16 марта 2026 13:10

Четыре населенных пункта могут попасть в зону подтопления в Нижнекамском районе

В Нижнекамске ведется активная подготовка к весеннему паводку: 11 марта была проверена готовность техники и сил, задействованных в ликвидации возможных последствий половодья. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома муниципального района Рустем Латыпов.

По его словам, зима в этом году выдалась снежной, в связи с чем подготовка к паводку ведется в усиленном режиме. По прогнозам, активная фаза половодья может начаться уже в последнюю неделю марта. В зоне возможного подтопления находятся населенные пункты Кармалы, Пробуждение, Дмитриевка и Ильинка, для которых разработан отдельный план действий.

В целом по району утвержден план «Половодье – 2026». В период паводка будет организовано круглосуточное дежурство всех ответственных служб.

Всего к работе планируется привлечь 375 специалистов, подготовлено 80 единиц техники, 19 плавсредств и 5 мотопомп. Параллельно усилены превентивные меры: организован вывоз снега, ведется очистка крыш и подъездов от наледи, промывка ливневой канализации для беспрепятственного отвода талых вод.

Отмечается, что все процессы находятся на контроле, основная задача – пройти паводковый период без последствий.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

