Четыре мобильника и сим-карту пытались пронести в ботинке в чистопольское СИЗО

Сотрудники УФСИН Татарстана пресекли доставку в следственный изолятор №5 четыре сотовых телефона и сим-карту, спрятанных в ботинках. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСИН РФ.

«При досмотре посылки от гражданина на имя одного из осужденных при помощи металлодетектора были обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом в ботинках четыре сотовых телефона без выхода в интернет и сим-карта», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что законом предусмотрена ответственность граждан за повторную передачу или попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Лицам, ранее привлеченным к административной или уголовной ответственности за это правонарушение, грозит до двух лет лишения свободы.