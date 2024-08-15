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СВО 15 августа 2024 09:10

Четыре мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области

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Город Шебекино подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Гладков.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали четверо мирных жителей. Среди них оказались два фельдшера скорой помощи. У одной из пострадавших диагностированы закрытые переломы ноги и плечевой кости. Другой получил минно-взрывную травму, контузию и множественные осколочные ранения спины.

Атака привела к возгоранию в двух квартирах многоквартирного дома. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на ситуацию и ликвидировали очаги пожара.

Пострадавшие транспортируются в медицинские учреждения Белгорода. Двое направляются в городскую больницу №2, еще двое с различными осколочными ранениями – в областную клиническую больницу.

На месте происшествия работают оперативные службы.

#спецоперация на Украине
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