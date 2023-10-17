Четыре миллиарда на культурное наследие: какие памятники отреставрируют в Татарстане?

В Татарстане находится около 5,8 тыс. объектов культурного наследия, из них около 1,7 тыс. включены в специальный реестр и еще 3,6 тыс. пока в статусе выявленных

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На особом контроле в Татарстане 13 исторических поселений

В Татарстане находится около 5,8 тыс. объектов культурного наследия, из них около 1,7 тыс. включены в специальный реестр и еще 3,6 тыс. пока в статусе выявленных, их ценность должна подтвердить экспертиза, сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

За последние пять лет в ходе научных исследований обнаружили 179 новых памятников, около 100 включили в реестр и взяли под государственную защиту.

«Охране подлежат не только объекты, но и целые уникальные территории. Тринадцать исторических поселений сегодня на особом контроле. К сведению: почти 70% объектов культурного наследия расположено именно на этих территориях с особым статусом», – прокомментировал Гущин.

Иван Гущин: «Охране подлежат не только объекты, но и целые уникальные территории; 13 исторических поселений сегодня на особом контроле» Фото: prav.tatarstan.ru

На сохранение объектов культурного наследия в Татарстане выделили 4 млрд рублей

В 2023 году на сохранение объектов культурного наследия из бюджета выделили около 4 млрд рублей. В зоне внимания архитекторов-реставраторов сейчас более 30 памятников.

«Это достаточно серьезная цифра, которая свидетельствует об осознанном последовательном отношении к отрасли», – отметил председатель Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

По его словам, финансирование выделяется с учетом приоритетных задач и технического состояния объектов.

В настоящее время реставрация идет в здании Алафузовского театра, мечети Марджани, доме, в котором в 1929-1953 годах жил заслуженный деятель искусств ТАССР Тази Гиззат – здании Министерства промышленности и торговли РТ, доме Каменева, здании Главпочтамта и Валяльной фабрики Родигиных.

Кроме того, в этом году за счет благотворительных средств стартовали работы в Ново-Слободской мечети («Иске Таш»).

Среди уже отреставрированных и сданных в 2023 году объектов событием года Иван Гущин назвал открытие после реставрации Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина. Ремонт и реставрация этого объекта культурного наследия начались в 2019 году и проводились в несколько этапов.

Еще одно долгожданное событие – обновление Спасской башни Казанского Кремля. Там появился новый музей, который посвятили истории фортификации крепости и самой Спасской башне на разных этапах — начиная с Волжской Булгарии и по сегодняшний день.

На семи объектах культурного наследия вскоре начнут реставрацию

В ближайшее время в Татарстане начнут реставрацию семи объектов культурного наследия. Это те здания, где уже подготовили научно-проектную документацию.

В ближайшее время планируют начать работы:

в здании валяльной фабрики Муртазы-бая XIX века в Балтасинском районе;

в здании служительниц Екатерининской прогимназии в Елабуге;

в Мензелинском драмтеатре, где размещалась народная аудитория,

в Государственном литературно-мемориальном музее Тукая в Арском районе;

в «Народном доме» в Бугульме;

в доме купца Жукова в Мамадыше, где располагается Республиканская спортивная школа олимпийского резерва;

в усадьбе крестьянина Сагди, в которой в 1892-1895 гг. жил поэт Габдулла Тукай.

Также в планах реставрация «Павильона метеорного отдела» Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта. Проект его реставрации, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, в том числе газопровода высокого, низкого давления, разрабатывает «Татинвестгражданпроект».

Гущин также напомнил, что «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» в сентябре были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: prav.tatarstan.ru

На данный момент уже проведено лесопатологическое обследование, работа по расчистке и восстановлению естественных дренажных канав и ряд других работ.

Гущин также напомнил, что «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» в сентябре были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Это достижение стало возможным благодаря огромной работе и личному участию Минтимера Шариповича Шаймиева», — заключил председатель комитета.

В Татарстане продолжаются работы на трех памятниках деревянного зодчества

В 2023 году в Татарстане планируется отреставрировать четыре объекта деревянного зодчества. Один из старейших деревянных храмов Татарстана — Михаило-Архангельскую церковь XVIII века в Камско-Устьинском районе уже открыли в сентябре, напомнил председатель Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

«Работы велись как непосредственно на территории памятника, так и на реставрационной площадке в Лаишевском районе. При реставрации была произведена полная переборка сруба с максимальным сохранением подлинного материала», – отметил Гущин.

Чтобы освятить храм, в Архангельские Кляри лично прибыл митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

На данный момент в республике продолжается реставрация Троицкой церкви в селе Верхний Багряж Заинского района, мечети начала XX века в селе Айбаш Высокогорского района, а также старинной мечети в селе Маскара Кукморского района.