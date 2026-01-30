Четыре мемориала советским воинам отреставрируют в Крыму в этом году

Отреставрировать четыре мемориала, посвященных советским воинам, планируют в Крыму в 2026 году Об этом сообщил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов, передает «Крым 24».

Решение было принято на заседании попечительского совета мемориала «Концлагерь „Красный“». В ходе встречи определили планы по восстановлению памятников советским солдатам и жертвам фашистской оккупации, расположенных в Бахчисарае, Судаке, а также в Раздольненском и Первомайском районах.

Константинов отметил, что попечительский совет на протяжении многих лет ведет активную работу. По его словам, структура занимается патриотическим воспитанием молодежи и поисковой деятельностью, ежегодно открывая новые факты и устанавливая имена участников и жертв событий Великой Отечественной войны.

Глава парламента подчеркнул, что полученные сведения и память о героях войны имеют для республики особое, сакральное значение.