Еще четыре медали завоевали стрелки Татарстана на чемпионате России

4 медали в упражнении скит - урожай предпоследнего дня чемпионата России по стендовой стрельбе для спортсменов Татарстана, передает пресс-служба республиканской федерации.

На стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарстана четвёртый медальный день принёс хозяевам площадки два напряжённых финала, в которых дважды наши стрелки боролись за золото и дважды уступили на перестрелке.

В мужском ските по итогам квалификации лидировал Николай Теплый, однако в медальном матче он стал лишь третьим с 27 пораженными мишенями. Так же уверенно прошёл турнирную дистанцию Сергей Демин. В золотом поединке его соперником стал Владимир Черкасов. Разбив по 38 тарелочек в основное время финала, спортсмены перешли в дополнительную серию до первого промаха. В этой лотерее удача оказалась на стороне новосибирца, 4-3, а татарстанский стрелок финишировал с серебром.

В женском турнире на круглом стенде победу, также на перестрелке, одержала Арина Кузнецова из Санкт-Петербурга. В матче за 1 место она обыграла Зилю Батыршину. Ещё одна татарстанская спортсменка Екатерина Комарова завоевала бронзовую награду.

Личный Чемпионат России по стендовой стрельбе завершается завтра. 11 июля будут определены чемпионы в соревновании смешанных команд в ските.