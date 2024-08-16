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Четыре лесхоза Татарстана благодаря нацпроекту получили моторные лодки
Лесхозам Татарстана передали 4 моторные лодки Neman 500 DC. Церемония вручения прошла в селе Высокая Гора Высокогорского района, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
«Реализация национального проекта „Экология“ позволяет повысить эффективность охраны лесов от пожаров. Мы продолжим работу по оснащению отраслевых учреждений лесопожарной техникой и специализированным оборудованием и в следующем году», – сказал во время вручения заместитель министра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров.
Новую технику получили Пригородный, Зеленодольский, Мамадышский и Мензелинский лесхозы. Лодки Neman 500 DC предназначены для патрулирования, переправы личного состава и лесопожарного оборудования через водные объекты к местам возгораний.
Лесопожарная техника закупается в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», реализуемого с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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