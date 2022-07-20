Четыре крупных канала поставки паленого алкоголя перекрыли полицейские РТ за полгода

С начала года в Татарстане полицейскими из нелегального оборота изъято около 175 тысяч литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщил на расширенном заседании коллегии МВД по РТ министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.

Всего за 6 месяцев 2022 года выявлено 56 преступлений в данной сфере.

«Перекрыто четыре крупных канала поставки на территорию республики контрафактного алкоголя, ликвидирована деятельность двух его нелегальных производств», – пояснил Хохорин.

