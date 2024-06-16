Четыре компании Татарстана объявили дивиденды за 2023 год

Четыре компании Татарстана, акции которых размещены на Московской бирже, объявили дивиденды по итогам работы 2023 года.

Так, совет директоров компании «Татнефть» рекомендовал выплатить своим акционерам дивиденды в размере 25,17 рублей на 1 акцию. Причем размер доли от прибыли одинаковый как по обыкновенным, так и по привилегированным ценным бумагам. Однако дивидендная доходность составит 3,6% по первому типу акций и 3,7% по второму. Последний день для покупки «Татнефти» под дивиденды — 3 июля.

Также решение по дивидендам принял и СД «Казаньоргсинтеза». Его члены рекомендовали выплатить держателям ценных бумаг 6,22 рубля на 1 обыкновенную и 0,25 рубля на 1 привилегированную акцию их компании. Дивдоходность в таком случае составит 5,8% по обыкновенным и 1% по привилегированным ценным бумагам. Последний день для покупки акций под «дивы» — 8 июля.

Совет директоров «Нижнекамскнефтихима» рекомендовал выплатить 2,94 рубля в виде дивидендов по итогам работы компании в 2023-м. Этот размер определили и для обыкновенных, и для привилегированных акций. При таких выплатах дивидендная доходность составит 3,1% по обыкновенным и 3,9% по привилегированным акциям.

Еще решил насчет размера дивидендов совет директоров КАМАЗа. Члены СД рекомендовали выплатить по итогам работы за прошлый год 4,49 рубля на 1 ценную бумагу компании. Выплата даст дивдоходность 2,7%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 15 июля.

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Дивидендная доходность по всем озвученным акциям, по которым еще не прошла дивидендная отсечка, приведена с учетом цен, сложившихся на вечер 14 июня.