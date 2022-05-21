«Четыре колеса возят тело, а два колеса – душу»: невыдуманные истории байкеров Казани

В Казани официально открылся мотосезон. У каждого участника заезда в запасе множество историй, которые приключались с ними в поездках. И чем больше стаж, тем больше их количество. О том, как они впервые сели за руль и что интересного пришлось пережить в дороге, байкеры рассказали «Татар-информу».

Официальное открытие мотосезона в Казани собрало сегодня нереальное количество участников Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Официальное открытие мотосезона в Казани собрало сегодня нереальное количество участников, и еще бы, мероприятие действительно любопытное. Бывалые байкеры приезжают сюда, чтобы встретиться со старыми знакомыми, новички хотят почувствовать себя частью общей культуры. Понятие «мотоциклист мотоциклисту – брат» ощущается как нельзя лучше перед общим заездом.

«Официальное открытие сезона – это повод собраться вместе, пообщаться, повеселиться и просто отлично провести время. Всю зиму готовил мотоцикл», – говорит один из участников заезда.

Колонна из сотен байкеров проехалась сегодня по центру города, привлекая всеобщее внимание. Автомобилисты выглядывали из окон, а пешеходы оборачивались и радостно махали руками, отмечая, что и сами хотели бы поучаствовать.

«Поехали в Европу и застряли в горах»

Анна – обычный парикмахер с необычным хобби. Рабочие будни девушка проводит в барбершопе, а в свободное время садится за руль любимого байка и рассекает по улицам города. Сегодня она открыла уже шестой сезон.

«Это была детская мечта, а потом рядом появился человек, благодаря которому мечта стала реальностью», – поделилась девушка.

Анна – обычный парикмахер с необычным хобби. Сегодня она открыла уже шестой сезон Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Любовью к мотоциклам Анну «заразил» муж – байкер со стажем. Он подарил девушке ее первый мотоцикл, и она, не раздумывая, пошла учиться. Страх был, признается Анна, он есть и сейчас. Каждая поездка вызывает трепет в груди, но жить без этого ощущения уже не хочется.

В первый же год пара с друзьями отправилась колесить по России, доехали до Питера и Карелии. С каждым годом поездки становились все дальше, однажды компания собралась в мототур за границу.

«Дальние путешествия – это всегда миллион историй. Как-то мы проехали порядка 20 тысяч километров по Европе. Доехали до самой северной точки – мыса Нордкин, оттуда до самой западной – мыса Рока в Португалии и спустились вниз к Марокко, докатили до Касабланки и обратно по Лазурному побережью в Россию. Катались где-то два месяца, не спеша, заглядывая во всякие интересные места с ночевками», – рассказала байкерша.

Однажды компания друзей «заглохла» прямо на вершине горы. Они уже поднялись вверх по серпантину где-то на границе Франции и Испании, когда у одного из участников поездки сломался мотоцикл.

«Нас периодически накрывало облаками, шел дождь, снег, связи не было. Ехать дальше нельзя, а у нас ни воды, ни еды – планировали до точки доехать и там уже закупиться. Мы просидели так целые сутки, было немного страшно, но забавно – иногда нам составляли компанию барашки и коровы с колокольчиками на шее», – вспоминает ту поездку Анна.

Бывалые байкеры приезжают сюда, чтобы встретиться со старыми знакомыми, новички хотят почувствовать себя частью общей культуры Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Выжить туристам помогли другие путешественники – останавливались, делились водой и едой, кто-то помогал советом, общими усилиями починили сломанный байк. Спустившись с высоты, ребята сразу поехали в сервис. Поломку устранили, и оставшаяся часть поездки прошла без приключений. Этот случай друзья до сих пор вспоминают с улыбкой.

«Четыре колеса возят тело, а два колеса – душу»

Александр, более известный в байкерских кругах под прозвищем Че Гевара, за рулем с 1992 года. Сейчас у него серьезная работа – ездит на вахты на Север, но увлечение молодости не забыл.

«Когда мне исполнилось 12 лет, я впервые сел на мопед "Карпаты". Это было началом моего тернистого пути. Тогда это было очень модно, самые крутые парни во дворе были на мотоциклах. Потом уже пересел на "Иж", потом на "Урал" – недосягаемая мечта советского ребенка. Так по нарастающей докатился до американского мотопрома», – рассказывает байкер. Сейчас он рассекает на «Харлее».

Александр, более известный в байкерских кругах под прозвищем Че Гевара, за рулем с 1992 года Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Риск и адреналин стали неотъемлемой частью жизни, говорит Александр. Поговорка «четыре колеса возят тело, два колеса – душу» для него не просто слова. Ощущение свободы и ветра в лицо стали смыслом жизни.

«Самая запоминающаяся поездка – Крым. Там хорошо, тепло, рай для мотоциклистов. Круглый год можно сезон не закрывать, ездить, наслаждаться жизнью. Мне от дома туда 2800 километров, ехать дня три, если не гнать ночью. Ночью все-таки опасно. Чего я больше всего боюсь на ночной дороге, это зверья. Лось, кабан выскочат на дорогу, им ведь не объяснишь, лезут под колеса», – поделился мужчина.

В поездки он выбирается, как правило, с товарищем. Так спокойнее, в случае чего кто-то точно сможет съездить за помощью. Но бывает, что в дорогу приходится отправляться одному.

«Был неприятный случай под Димитровградом, я влетел в хорошую яму и оборвал трос сцепления. Есть такая служба "Сел и поехал" – круглосуточная помощь на дорогах. Туда позвонил, ребята организовали мне эвакуатор до Ульяновска, там ночью встретили байкеры. Утром просыпаюсь – а мотоцикл уже починили. Я был просто в шоке, колоссальная братская помощь», – вспоминает Александр.

«До 30 лет не умела даже на велосипеде кататься»

Наталья среди мотолюбителей новичок, за рулем всего три года. Новое увлечение стало шоком не только для родных и друзей, но и для нее самой, признается девушка. Наталья – предприниматель, у нее своя детская парикмахерская, и увлечение мотоциклами в ее планы как-то не вписывалось.

Наталья среди мотолюбителей новичок, за рулем всего три года. Новое увлечение стало шоком не только для родных и друзей, но и для нее самой Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Если бы кто-то раньше мне сказал, что у меня будет байк и я буду гонять за рулем, я бы не поверила. Но так сложилось, что муж – мотоциклист. Я бросила себе вызов: он может, а я чем хуже? Доказала и ему, и в первую очередь себе. Хотя до 30 лет не умела даже на велосипеде кататься», – говорит девушка.

Первые поездки давались с трудом, было безумно страшно, вспоминает Наталья. Казалось, что она больше падает, чем ездит. Но рядом был муж, который поддерживал и помогал. А потом «повезло»: началась пандемия, работы почти не было, зато освободилась уйма свободного времени, каждую минуту которого девушка проводила на тренировках. Нашла хорошего инструктора, окончила мотошколу, получила права категории «А».

Но с новым увлечением Натальи смирились не все. Муж был «в теме», а вот мама долго отговаривала, боялась за дочку, сильно переживала. Но со временем привыкла к новому хобби и даже помогла дочери с покупкой мотоцикла.

«Дядя, например, до сих пор категорически против. Но я вожу аккуратно, регулярно занимаюсь, развиваю свои навыки. Даже сейчас продолжаю ходить на занятия с инструктором, мне нравится учиться чему-то новому. В первый же год с мужем съездили в Ижевск, а в Йошкар-Олу я поехала одна. Конечно, было страшно, но что же теперь, дома сидеть из-за этого?» – говорит девушка.

В этом году супруги хотят выбраться уже подальше, съездить на Урал или на море или махнуть в Питер.

«Я даже сыну хотела подарить сертификат, чтобы он тоже научился водить. Но он сам пока против, может не дорос еще, ему в этом году десять. Но если захочет, я против не буду. Главное, чтобы он грамотно относился к теме. Не так, что сел на спортбайк в тапочках – и айда пошел. Я бы хотела, чтобы он занимался, чтобы голова была на плечах. Главное – аккуратность», – отмечает Наталья.

Обычная прогулка в 14 лет стала для Ильдара судьбоносной. Проходя мимо заправки, парень увидел толпу байкеров на «рычащих» мотоциклах Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Если всю жизнь бояться, всю жизнь на трамвае будешь ездить»

Обычная прогулка в 14 лет стала для Ильдара судьбоносной. Проходя мимо заправки, парень увидел толпу байкеров на «рычащих» мотоциклах разного производства и годов выпуска. Они что-то шумно обсуждали, веселились, а затем вместе двинули в путь. На подростка это произвело неизгладимое впечатление, и тогда парень четко для себя решил: он тоже хочет быть частью всего этого.

«С 16 лет сел за руль и по сей день гоняю. Начинал, мне кажется, как и многие, с советских мотоциклов: "Урал", "Юпитер". Ездил по проселочным дорогам, без прав, накапливал опыт. А потом спокойно сдал на права и сел за руль», – поделился парень, сидя за рулем своего Suzuki Intruder.

Пока опыта дальних поездок не так много, но уже успел сгонять в Нижний Новгород, рассказывает Ильдар. А в этом году вместе с любимой девушкой планирует отправиться на Урал.

«Что мне больше всего нравится в мотодвижени, это дружеская поддержка. Если ты стоишь на дороге, то другой байкер обязательно остановится и поможет. Абсолютно незнакомый человек, просто потому, что вы оба в этой теме», – говорит молодой человек.

Понятие «мотоциклист мотоциклисту – брат» ощущается как нельзя лучше перед общим заездом Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Слова родных, что это опасное увлечение, Ильдара не напугали. Даже экстренные ситуации на дорогах, которые не раз с ним случались, не заставили парня бросить хобби, которое уже стало стилем жизни.

«Если всю жизнь бояться, всю жизнь на трамвае будешь ездить, трамвай точно не попадет в ДТП. Кто не ездит, тот не падает. Все, кто ездит, рано или поздно упадут, главное, потом встать и отправиться дальше», – считает Ильдар.

«Родные считают, что увлечение мотоциклами для взрослой женщины – несерьезно»

Айсылу – счастливая мама двоих детей. Дочка учится в пятом классе, а сын заканчивает третий. До недавних пор ее жизнь была размеренной и спокойной, пока однажды она не вспомнила свою детскую мечту – оказаться за рулем мотоцикла.

«Если честно, я уже и не думала, что когда-нибудь эта мечта осуществится. Решила, что это была детская фантазия, богатое воображение. Но в один прекрасный день я просто пошла учиться в мотошколу и получила права. Поняла, что нужно достигать своих целей и, чтобы мечты наши сбывались, нужно что-то делать для этого. Купила мотоцикл и начала кататься», – рассказывает девушка.

Айсылу – счастливая мама двоих детей. До недавних пор ее жизнь была размеренной и спокойной, пока однажды она не вспомнила свою детскую мечту Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Страх накрыл еще в мотошколе, вспоминает Айсылу, ведь она уже не подросток, у нее семья, дети, а значит, ответственность она несет не только за себя. Каждая поездка за рулем была преодолением себя.

«А родные до сих пор отговаривают, говорят, бросай это дело. И не только потому, что это опасно. Они считают, что я уже взрослая женщина и меня не должны интересовать такие увлечения. Но каждый должен сам для себя решать, чего ему хочется. Рамки, навешанные обществом, не должны останавливать вас на пути к цели», – считает девушка.

Зато увлечение мамы поддержали ее дети. Оба они уже мечтают оказаться за рулем. Айсылу их в этом поддерживает.

«Я считаю, что детей нельзя отговаривать от чего-то. Если они чего-то хотят, либо ты поддерживаешь их в этом, либо стараешься направить на другой путь. Дочка с сыном разделяют мое увлечение. В будущем, когда они сами захотят отучиться в мотошколе, я, конечно, им помогу. Моя мечта сбылась, пусть сбудется и их», – говорит девушка.

«Быть частью женского мотосообщества – это совершенно другое»

Юлия в мототусовке человек не случайный. Впервые за руль села еще в детстве под присмотром папы. Страха не было, вспоминает девушка, отец просто сказал: «Вот здесь газ, сцепление, здесь тормоз», – и она поехала. А годы спустя основала казанское женское мотосообщество Wind Rose. Сегодня Юлия открыла для себя 15-й сезон.

Юлия вервые за руль села еще в детстве под присмотром папы. А годы спустя основала казанское женское мотосообщество Wind Rose Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Идея создать свое сообщество для девушек пришла случайно. Это был 2008 год, и если сейчас девушка за рулем байка уже не вызывает удивления, тогда стереотипы еще были сильны. Находили друг друга в соцсетях, собирались вместе, поддерживали, делились опытом.

«В самом начале один мужской клуб не воспринял нас серьезно. Сейчас, спустя столько лет, все изменилось. Мальчишки относятся к нам с трепетом, стараются помочь. Мы чувствуем, что у нас всегда есть поддержка в лице любого представителя любого клуба. Это очень радует, и мы безумно им благодарны», – поделилась Юлия.

Но все же быть частью именно женского мотосообщества – это совершенно другое, отмечает девушка. Поэтому байкерши частенько собираются отдельно, решают общие вопросы.

«Есть темы, которые с мальчиками-мотоциклистами не обсудишь. Стыдно признаться, что падаешь, потому что забыла подножку поставить», – шутит Юлия.

Wind Rose не только объединяют девушек за рулем мотоциклов, но и активно занимаются социальной деятельностью. Например, в апреле они организовали акцию «Внимание: мотоциклист!». Тогда байкеры вышли на улицы города с листовками, чтобы напомнить автомобилистам о появлении на дорогах двухколесного транспорта. А в августе планируют провести мотодевишник. В прошлом году на него собрались порядка 50 девушек, приезжали даже из других городов и регионов.

«Стараемся помогать новичкам, да и "старички" всегда рады собраться, мы уже все как одна большая семья. Мотоциклистов на улицах все больше, и это прекрасно», – считает девушка.