Четыре клуба РПЛ могут сыграть в еврокубках сезона-2027/28

Фото: uefa.com

На официальном сайте УЕФА опубликован документ с распределением представителей разных стран в еврокубках на сезон-2027/2028.

В нем фигурирует и Россия: четыре клуба из РПЛ смогут принять участие в еврокубковых турнирах в случае допуска.

Согласно документу, чемпион России может начать путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, обладатель Кубка России — с первого раунда Лиги Европы, а команды, занявшие второе и третье места в РПЛ, — со второго этапа квалификации Лиги конференций.

Отмечается, что распределение носит предварительный характер: Россию могут исключить из списка, если бан с клубов РПЛ не будет снят.

С конца февраля 2022 года все российские команды и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.