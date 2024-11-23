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Четыре казанские семьи получат неотложную помощь в улучшении жилья
Четыре семьи из Казани получат неотложную помощь в улучшении жилищных условий. Решение было принято накануне на XXXIV сессии Казанской городской Думы, сообщили в Управлении жилищной политики города.
Отмечается, что нуждающимися признали казанцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также семью участника спецоперации.
«Семьи, признанные нуждающимися в неотложной поддержке, имеют право выбирать квартиры по целевой квоте вне зависимости от сферы деятельности и без первоначального взноса», — уточняется в телеграм-канале управления.
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