Четыре казанские семьи получат неотложную помощь в улучшении жилья

Четыре семьи из Казани получат неотложную помощь в улучшении жилищных условий. Решение было принято накануне на XXXIV сессии Казанской городской Думы, сообщили в Управлении жилищной политики города.

Отмечается, что нуждающимися признали казанцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также семью участника спецоперации.

«Семьи, признанные нуждающимися в неотложной поддержке, имеют право выбирать квартиры по целевой квоте вне зависимости от сферы деятельности и без первоначального взноса», — уточняется в телеграм-канале управления.