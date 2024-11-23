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Общество 23 ноября 2024 09:18

Четыре казанские семьи получат неотложную помощь в улучшении жилья

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Четыре семьи из Казани получат неотложную помощь в улучшении жилищных условий. Решение было принято накануне на XXXIV сессии Казанской городской Думы, сообщили в Управлении жилищной политики города.

Отмечается, что нуждающимися признали казанцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также семью участника спецоперации.

«Семьи, признанные нуждающимися в неотложной поддержке, имеют право выбирать квартиры по целевой квоте вне зависимости от сферы деятельности и без первоначального взноса», — уточняется в телеграм-канале управления.

#улучшение жилищных условий
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