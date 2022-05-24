Четыре кандидата от партии власти претендуют на кресло Ильи Вольфсона в Госсовете РТ

Предварительное голосование «Единой России» состоится в Татарстане с 23 по 29 мая. За право стать кандидатом от партии власти на довыборах в Государственный Совет РТ по Пионерскому округу поборются сразу четыре единоросса. Об этом сообщает информационный центр Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

«На дополнительных выборах в Госсовет по Пионерскому одномандатному округу на участие в предварительном голосовании зарегистрированы четыре человека: Дмитрий Анисимов, директор ООО „Центр стратегических инициатив”, Ленар Кашафутдинов, генеральный директор ООО „Управляющая компания Вахитовского района”, Элина Тухватуллина, помощник юриста ООО „Поволжское предприятие”, Руслан Шигабуддинов, индивидуальный предприниматель», — говорится в сообщении.

Кресло в Госсовете РТ освободилось после избрания в Госдуму России депутата Ильи Вольфсона.

Кроме того, в Татарстане пройдут праймериз для выдвижения кандидатов на довыборах депутатов местных уровней власти. В нем принимают участие 33 района, зарегистрировано 227 кандидатов. В Шинниковском одномандатном округе голосование пройдет с 23 по 29 мая на сайте pg.er.ru, в остальных муниципальных районах электронное голосование пройдет в июне.